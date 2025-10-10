TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 10 Cotmeh 2025 14:49
 ~ Nûkirina Dawî: 10 Cotmeh 2025 14:54
2 xulek Xwendin

Li Xezeyê agirbest ket meriyetê: Bi hezaran Filistîniyan dest bi vegera malên xwe kirin

Artêşa Îsraîlê ragihand ku agirbestê di saet 12:00an de dest pê kiriye û vekişîna qismî qediyaye. Yekîneyên ewlehiyê yên serbi Wezareta Navxweyî ya Xezeyê dê li deverên ku Îsraîl jê vekişiyaye werin bicihkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Xezeyê agirbest ket meriyetê: Bi hezaran Filistîniyan dest bi vegera malên xwe kirin
Fotograf: AA

Arteşa Îsraîlê ragihand ku agirbest di saet 12:00an de bi dema herêmî ketiye meriyetê. Piştî vê yekê bi hezaran Filistîniyên ku koçî başûr kiribûn, dest bi vegera malên xwe yên li bakurê herêmê kirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê Filistînî ji bo vegerê bi giranî Cadeya Reşîd bi kar tînin ku herêmên başûr û navîn bi bakurê Xezeyê ve girêdide.

Li gorî peymana agirbestê, tê payîn ku girtiyên Îsraîlî heta nîvroya Duşema 13ê Cotmehê, werin berdan. Piştî temamkirina vekişîna qismî ya artêşa Îsraîlê ji Xezeyê, tê çaverêkirin ku dîlgirtiyên Îsraîlî yên li Xezeyê di nav 72 demjimêran de werin radestkirin.

Daxuyaniya ‘agirbestê’ a Artêşa Îsraîlê

Artêşê di daxuyaniyeke nivîskî de diyar kir ku vekişîna qismî ya leşkerên Îsraîlê ber bi wan xalên ku wekî "xeta zer" tên pênasekirin bi dawî bûye.

Her weha hat gotin ku agirbesta li Xezeyê di saet 12:00an de bi dema herêmî ketiye meriyetê.

Di daxuyaniyê de her wiha hat diyarkirin ku dê li wan herêmên ku vekişîn lê çênebûye, êrişên li ser hedefên ku wekî "gefa lezgîn" tên binavkirin bidomin.

Li gorî nûçegîhanê Ajansa Anadoluyê piştî agirbest ketiye meriyetê, li Xezeyê ti êrîş an teqîn çênebûne.

Li gorî zanyariyan dronên Îsraîlê li herêmê firîna xwe didomînin.

Daxuyaniya Wezareta Navxweyî a Xezeyê

Wezareta Karên Navxweyî û Ewlekariya Niştimanî ya Xezeyê ragihand ku ew dê yekîneyên xwe li wan herêmên Xezeyê yên ku artêşa Îsraîlê jê vekişiyaye bi cih bike.

Wezaret daxwaz ji Filistîniyan kir ku mal û milkên giştî û taybet biparêzin, ji her kiryareke ku jiyana wan dixe xeteriyê dûr bikevin û bi yekîneyên polîs, ewlehî û xizmetguzariyê re hevkariyê bikin.

Her wiha daxuyaniyê tekezî li ser wê yekê kir ku divê hemû ferman û rênimayiyên ku dê di rojên pêş de ji aliyê yekîneyên pêwendîdar ên wezaretê ve werin derxistin, bên şopandin.

(VC/AY)



