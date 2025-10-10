Li Xezeyê agirbest ket meriyetê: Bi hezaran Filistîniyan dest bi vegera malên xwe kirin

Arteşa Îsraîlê ragihand ku agirbest di saet 12:00an de bi dema herêmî ketiye meriyetê. Piştî vê yekê bi hezaran Filistîniyên ku koçî başûr kiribûn, dest bi vegera malên xwe yên li bakurê herêmê kirin.
Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê Filistînî ji bo vegerê bi giranî Cadeya Reşîd bi kar tînin ku herêmên başûr û navîn bi bakurê Xezeyê ve girêdide.
Daxuyaniya ‘agirbestê’ a Artêşa Îsraîlê
Artêşê di daxuyaniyeke nivîskî de diyar kir ku vekişîna qismî ya leşkerên Îsraîlê ber bi wan xalên ku wekî "xeta zer" tên pênasekirin bi dawî bûye.
Her weha hat gotin ku agirbesta li Xezeyê di saet 12:00an de bi dema herêmî ketiye meriyetê.
Di daxuyaniyê de her wiha hat diyarkirin ku dê li wan herêmên ku vekişîn lê çênebûye, êrişên li ser hedefên ku wekî "gefa lezgîn" tên binavkirin bidomin.
Li gorî nûçegîhanê Ajansa Anadoluyê piştî agirbest ketiye meriyetê, li Xezeyê ti êrîş an teqîn çênebûne.
Li gorî zanyariyan dronên Îsraîlê li herêmê firîna xwe didomînin.
Li Xezeyê li ser agirbestê rêkeftin çêbû
Daxuyaniya Wezareta Navxweyî a Xezeyê
Wezareta Karên Navxweyî û Ewlekariya Niştimanî ya Xezeyê ragihand ku ew dê yekîneyên xwe li wan herêmên Xezeyê yên ku artêşa Îsraîlê jê vekişiyaye bi cih bike.
Wezaret daxwaz ji Filistîniyan kir ku mal û milkên giştî û taybet biparêzin, ji her kiryareke ku jiyana wan dixe xeteriyê dûr bikevin û bi yekîneyên polîs, ewlehî û xizmetguzariyê re hevkariyê bikin.
Her wiha daxuyaniyê tekezî li ser wê yekê kir ku divê hemû ferman û rênimayiyên ku dê di rojên pêş de ji aliyê yekîneyên pêwendîdar ên wezaretê ve werin derxistin, bên şopandin.
Hamas: “Şer bi dawî bû, agirbesta mayînde destpêkir”
(VC/AY)