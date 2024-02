“Li Xezeyê 17 hezar zarok bê malbat dijîn”

Îsmaîl es-Sevabite, Rêvebirê Gişti ye Ofisa Medyayê ya Hikumeta li Xezeyê li Nexweşxaneya Şuheda el-Aksayê ya li navenda Xezeye civina çapemeniye li dar xist.

Sevabite got, "Ji destpêka şerê qirkirinê û vir ve nêzî 17 hezar zarokên fîlîstînî li Xezeyê bê malbat dijîn. Hin malbatên van zarokan an hatine kuştin an jî hatine girtin. Ji wan hin zarokan bavê xwe hinekan jî dayîka xwe winda kirine."

Li Xezeyê 27 hezar û 840 filistînî hatin kuştin

“7 hezar kes di bin xirbeyan de ne”

Sevabite da zanîn ku ji 7ê Çiriya Pêşiya 2023yan vir ve li Xeta Xezeyê 12 hezar û 150 zarok, 8 hezar û 300 jin, 340 personelên tenduristiyê, 46 personelên parastina sivîl û 123 rojnameger mirine. Her weha 7 hezar kes hin di bin xirbeyan de.

2 mîlyon kes li cih û warên xwe bûn

Sevabite, Rêvebirê Gişti ye Ofisa Medyayê ya Hikumeta li Xezeyê aşkere kir ku 2 milyon fîlîstiniyen ku ji cih û warên xwe bûne ji ber ku nikarin xwarin, av û derman peyda bikin, bi jiyaneke pir zihmet re rû bi rû ne.

Hamas: Me xwest Tirkiye, Qeter, Misir, NY û Rûsya ji bo agirbestê bibin garantor

Sevabite diyar kir ku zêdeyî 700 hezar koçber ji ber şert û mercên dijwar ên koçberiyê û nebûna xizmetguzariyan bi nexweşiyên têger ketine.

(AS/AY)