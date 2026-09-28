TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 28.09.2026 11:53 28 Îlon 2026 11:53
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.09.2026 11:55 28 Îlon 2026 11:55
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Wanê xwendekarek bi tifinga pompeyî çû dibistanê û lêpirsîn hat destpêkirin

Hat diyar kirin ku li navçeya Tuşbayê ya Wanê zarokekî ku di pola 7an de dixwîne bi tifinga pompeyî çûye dibistanê. Tifing ji aliyê kesên derdorê ve ji zarok hat stendin û derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Wanê xwendekarek bi tifinga pompeyî çû dibistanê û lêpirsîn hat destpêkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hat ragihandin ku li Tûşba, navçeya Wanê xwendekarekî ku li Dibistana Seretayî û Navîn a Polatoglu di pola 7em de dixwîne bi tifinga pompeyî çûye dibistanê.

Dibistana Seretayî û Navîn a Polatoglu ya li taxa Îstasyonê ya navçeya Tuşbayê ye. Kesên derdorê dema dîtiye ku çek bi wî xwendekarî re heye, midaxele kirin û çek jê stendin.

Piştî gilîkirinê ekîbên polîsan hatin dibistanê û derbarê bûyerê de lêkolîn û lêpirsîn da destpêkirin.

Malbatên xwendekaran piştî bûyer bihîstin, çûn dibistanê.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Dibistan Zarok Çek
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê