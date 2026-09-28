Li Wanê xwendekarek bi tifinga pompeyî çû dibistanê û lêpirsîn hat destpêkirin

Hat ragihandin ku li Tûşba, navçeya Wanê xwendekarekî ku li Dibistana Seretayî û Navîn a Polatoglu di pola 7em de dixwîne bi tifinga pompeyî çûye dibistanê.
Dibistana Seretayî û Navîn a Polatoglu ya li taxa Îstasyonê ya navçeya Tuşbayê ye. Kesên derdorê dema dîtiye ku çek bi wî xwendekarî re heye, midaxele kirin û çek jê stendin.
Van’da bir kız öğrenci, boş pompalı tüfekle okula gelirken veliler tarafından fark edildi.— KIT Ajans (@KitAjans) September 28, 2026
Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle tüfeğe el konulurken, öğrenci ifade vermek üzere emniyete götürüldü. pic.twitter.com/PaGYOVeNt6
Piştî gilîkirinê ekîbên polîsan hatin dibistanê û derbarê bûyerê de lêkolîn û lêpirsîn da destpêkirin.
Malbatên xwendekaran piştî bûyer bihîstin, çûn dibistanê.
(NÖ/AY)