TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
Dîroka Weşanê: 26 Mijdar 2025 13:02
 ~ Nûkirina Dawî: 26 Mijdar 2025 13:21
2 xulek Xwendin

Li Wanê Şevên Helbestê

“Berê zêde meraqeke min a li hemberî helbest an jî wêjeyê nebû, lê bi şevên helbestê yên Eskîcîyê re, min hem pirtûkên gelek helbestvanan xwendin hem jî helbestê wan min hez kir.”

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Ev çend meh in ku li bajarê Wanê gelek caran cihê ku ez berê xwe didimê û ji malê zêdetir demê lê derbas dikim, cihê bi navê ‘Eskîcî’yê ye. Bi rastî jî hem atmosfer û dizayna wê hem xwedîyê wê hem jî tiştên lê tênkirin ên wek ji şevên sînemayê heta rojên şevên dengbêjîyê ji wir jî heta şevên helbestê, her programeke wê têra xwe dilê mirov germ dike.

Herî dawiyê çend roj berê ez tev li şeva helbestê bûm kesên hatî tev lê bûyî jî exlebê wan ji şagirtên ji zanîngeha Wanê ne. Bêguman hin ji wan jî hebûn ku bi salane tev li van şevên helbestê yên li Wanê bûne.

Min jî dîroka şevên helbestê yên li Eskîcîyê meraq kirin û hem jî ew kesên ku ji deh salan zêdetire tên tev li van şevên helbestê bûyî meraq kirin. Piştre min bihîst ku helbestvanekî wrk Yehya Omerî jî têra xwe bûye mêvanê van şevên helbestê yên şi Eskîcîyê.

Ji aliyekî min bi xwediyê kafeyê Mikaîl Haskan, piştre jî bi yek ji hezkiriyê şevên helbestê Eskiciyê yê ku bi salaye tê helbestan dixwîne re yanî bi Ozgur Bahşîş re, ez axivîm.

Ozgir Bahşîş ji bianetê re diyar kir û got: “Berê zêde meraqeke min a li hemberî helbest an jî wêjeyê nebû, lê bi şevên helbestê yên Eskîcîyê re, min hem pirtûkên gelek helbestvanan xwendin hem jî helbestê wan min hez kir.”

(WT/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
helbestên kurdî Helbest
Wesîla Torî
Wesîla Torî
Hemû Nivîsên wî/wê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Bi sitran û çîroka Zembîlfiroş derketin ser dikê
11 Mijdar 2025
Bi sitran û çîroka Zembîlfiroş derketin ser dikê
Çend gotin li ser konserta Ciwan Haco
30 Cotmeh 2025
Çend gotin li ser konserta Ciwan Haco
Zafer Sarica: Em dixwazin li Herêmê jî vegantiyê belav bikin
22 Cotmeh 2025
Zafer Sarica: Em dixwazin li Herêmê jî vegantiyê belav bikin
Dengê dûdûka Suren Aseduryan û Dêra Ahtamarayê
22 Îlon 2025
Dengê dûdûka Suren Aseduryan û Dêra Ahtamarayê
Li Wanê sê deng û ahengên qedîm derketin ser dikê
17 Îlon 2025
Li Wanê sê deng û ahengên qedîm derketin ser dikê
Biçe serûpelê