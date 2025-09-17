Li Wanê sê deng û ahengên qedîm derketin ser dikê

Du roj berê li yek ji bajarên dîrokî li Wanê konserteke ku em dikarin bêjin hinge bajêr dîrokî bû jî hat li dar xistin.
Yek ji dûdûkvanê navdar ê ermenî Suren Aseduryan hat li Wanê bi şêwaya xwe ya qedîm li ser sahnê cih girt.
Di vê konsera ku rengên cuda yên kozmopolît ên li bajarê Wanê careke din anîn bîra me de; ligel Suren Aseduryan tembûrvanê bi nav û deng Muhlîs Berberoglu û derhêner, lîstîkvan û mûzîkjen Selam Salar derketin ser dikê.
Konsera sê reng û ahengên qedîm bi gohdarî û kelecaniyê derbas bû.
Piştî konsertê Selam Salar ji bianetê re qala destpêk, armanc û kelecaniya konsertê kir.
(WT/AY)