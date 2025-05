Li Wanê karker 1ê Gulanê pîroz dikin

Li çar aliyên Tirkiyeyê bi hezaran karker, kedkar, kesên teqawîdbûyî, jin, LGBTI+, ciwan û xwendekar bi daxwazên xwe li qadan in. Li bajarê Wanê jî pîrozbahiya 1ê Gulanê dest pê kir.

1ê Gulanê li Wanê bi pêşengtiya KESK, DÎSK, Odeya Bijîşkan a Wan-Colemêrgê, Şaxa Odeya Bijîşkên Diranan a Wanê ve tê pîrozkirin.

Bi hezaran kedkar, di saetên serê sibehê de bi dirûşma “Em ê bi ser kevin” li pêşiya AVMa Gunpaşê hatin gel hev.

Kedkaran dirûşmên “Bijî 1’ê Gulanê”, “Ked a me ye, gotin a me ye” û “KHK dê biçin em ê bimînin” berz kirin. Kedkaran, ber bi Parka Mûsa Anter ku dê mitîng lê were lidarxistin, dest bi meşê kirin.

Li gorî nûçeya MAyê li pêşiya korteja sendîka, partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl tê de cih digirin jî, endamên DFG û MKG’ê cih girtin. Rojnameger, bi pankarta “Çapemeniya Azad, Civaka Demokratîk” û bi dirûşmên “Çapemeniya Azad nayê bêdengkirin” û “Ji Nazim heta Cîhanê çapemeniya azad li vir e” meşiyan.

Di mitînga ku dê li Parka Aştiyê ya Mûsa Anter were lidarxistin de Hevseroka Giştî ya DBP’ê Çîgdem Kiliçgun Uçar, Hevşaredarê Bajarê Mezin ê Wanê Abdullah Zeydan, endama Lijneya Rêveberiya Navendî ya KESK’ê Done Gevher Koyun biaxivin. Dê hunermend Arhat derkeve ser dikê.

Hevşaredarê Bajarê Mezin ê Wanê Abdullah Zeydan li mîtîngê axivî û got, "Bi 'Banga Aştî û Civaka Demokratîk' a Birêz Ocalan re hêviyeke nû hat vî welatî. Hêviya aştiyê li welêt mezin bû. Di vê pêvajoyê de wê her kes qezenç bike. Çawa ku şer bi her kesî dide windakirin, bi vê bangê re wê her kes qezenç bike. Divê mirov heta dawiyê xwedî li vê bangê derkevin û piştgiriya wê bikin. Mafê hêviyê divê bi cih bê anîn, girtiyên nexweş bêne berdan, mirovên ji kar hatine dûrxistin li karê xwe vegerin û dawî li kiryara qeyûm bê anîn. Par vê demê xelkê Wanê dîrok nivîsand û temamiya 14 şaredariyan qezenç kir, bi vî rengî bersiva pêwîst da desthilatdariyê. Wan îradeya gel nas nekirin, lewma ji holê hatin rakirin. Li dijî talankirina kedê, desteserkirina îradeyê û qeyûman em ê têkoşîna xwe dewam bikin."

Endama Desteya Rêveber a Meclîsê ya Konfederasyona Sendîkaya Kedkarên Cemaweriyê (KESK) Done Gevher Koyûn jî got, "Îro gel li hemberî xizaniyê têdikoşin. Mafên me yek bi yek têne desteserkirin. Rojhilata Navîn careke din dikin qada parvekirinê. Îradeya gelê me desteser dikin. Mafê me yê hilbijartinê desteser dikin. Hewl didin hemû qadên me yên jiyanê kontrol bikin. Ev rewş êdî bi vî rengî nameşe. Îro li her qadên cîhanê 'êdî bes e' tê gotin. Yên ku keda me desteser dikin û êrîşî têkoşîna azadî û wekheviyê ya jinan dikin bila baş zanibin ku em ê li ber xwe bidin. Ji van qadan wê dengê aştiyê bilind bibe, ne yê şer. Em ê li hemberî vê sîstema ji hev ketî têkoşînê dewam bikin. Dem dema parçekirina tarîtiyê ye. Em ê ji bo ked, aştî û demokrasiyê têkoşîna xwe dewam bikin. Ji bo aştî û demokrasiyê divê qanûn bêne derxistin û dawî li vî şerî bê anîn."

