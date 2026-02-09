TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.02.2026 13:44 9 Sibat 2026 13:44
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.02.2026 13:47 9 Sibat 2026 13:47
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Wanê ji ber berfê rêyên 141 gund û mezrayan hatin girtin

Duh bi şev li Wanê lêkirina berfê dest pê kir û ji ber ku berf zêde bariyaye rêyên 86 gund û 55 mezrayan hate girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Wanê duh bi şev barîna berfê dest pêk kir û ji ber stûriya berfê rêyên 141 gund û mezrayan girt. Li gorî daneyên şaredariyan rêyên 86 gund û 55 mezrayan hatine girtin.

Li Miksê rêyên 7 gund û 19 mezrayan, li Elbakê rêya gundek û mezrayekê, li Ebexê rêyên 22 gund û 14 mezrayan, li Şaxê rêyên 10 gund û 6 mezrayan, li Erdîşê rêyên 18 gund û 4 mezrayan, li Payîzavayê rêyên 2 gund û 4 mezrayan, li Bêgiriyê rêyên 15 gund û 2 mezrayan, li Qelqeliyê rêyên 10 gundan û 5 mezrayan û Seravê jî rêya gundekî ji ber berfa zêde hatiye girtin.

Her wiha Rêvebiriya Avhewayê ya Bajêr hişyarî da û diyar kir ku dê barîna berfê di nava rojê de jî bidome.

Hat zanîn ku tîmên şaredariyê ji bo vekirina rêyên gundan û mezrayan xebat dane destpêkirin.

(AY)

*Çavkanî: AW

