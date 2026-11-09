Li Wanê ji ber berfê perwerde ji bo rojekê hat rawestandin

Li Wanê ji ber barîna berfê rêyên 68 gund û 29 mezrayan û bi giştî 97 cihan çûhûnatina rê hat girtin.
Ji duh êvarê(9ê Mijdarê)ve li seranserê Wanê berf dibare û ji ber barîna berfê li Wanê rêyên 68 gund û 29 mezrayan hatine girtin.
Li Mîksê rêya 1, li Ebexê 3, li Şaxê 20, li Artemêtanê 4, li Westanê 40, li Rêya Armûşê 21, li Bêgiriyê 7 û li Seravê jî 1 gundan bi giştî rêyên 97 gund û mezrayan hatine girtin.
Qaymeqamiya Elbaka Wanê ragihand ku li gorî rapora Birêvebiriya Herêmî ya Avhewanasiyê û ji ber berf û qeşayê, li wan herêman ku perwerde bi rêya veguhastina xwendekaran tê kirin, roja duşemê (9ê Mijdarê) dibistan hatine girtin.
Her wiha qaymeqamiyên Erdîş, Bergirî, Tuşba, Rêya Armûşê û Payîzavayê jî daxuyand ku ji ber metirsiya berfa zêde û cemedê, perwerdeya bi rêya veguhastinê ji bo rojekê hatiye rawestandin.
Li herêmê li gund û gundikên ku dibistan lê nînin an dibistanên navîn û lîse tunin, xwendekar bi mînîbusan ji bo gundên mezin, bajarok an navçeyên ku dibistan lê hene tên veguhastin.
Ji ber ku li herêmên çiyayî û gundan rê ji ber berfê tên girtin û cemed çêdibe, di rewşên wiha de ji bo ewlehiya xwendekaran perwerdeya bi mînîbusan tê rawestandin.
*Çavkanî: Ajansa Welat, Rûdaw
(AY)