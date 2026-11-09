TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.11.2026 12:12 9 Mijdar 2026 12:12
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.11.2026 12:20 9 Mijdar 2026 12:20
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Wanê ji ber berfê perwerde ji bo rojekê hat rawestandin

Li navçeyên Mîksê rêya 1, li Ebexê 3, li Şaxê 20, li Artemêtanê 4, li Westanê 40, li Rêya Armûşê 21, li Bêgiriyê 7 û li Seravê jî 1 gundan bi giştî rêyên 97 gund û mezrayan hatine girtin. Li bajarê Wanê , ji ber berf û qeşayê perwerde ji bo rojekê hat rawestandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li Wanê ji ber berfê perwerde ji bo rojekê hat rawestandin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Wanê ji ber barîna berfê rêyên 68 gund û 29 mezrayan û bi giştî 97 cihan çûhûnatina rê hat girtin.

Ji duh êvarê(9ê Mijdarê)ve li seranserê Wanê berf dibare û ji ber barîna berfê li Wanê rêyên 68 gund û 29 mezrayan hatine girtin.

Li Mîksê rêya 1, li Ebexê 3, li Şaxê 20, li Artemêtanê 4, li Westanê 40, li Rêya Armûşê 21, li Bêgiriyê 7 û li Seravê jî 1 gundan bi giştî rêyên 97 gund û mezrayan hatine girtin.

Qaymeqamiya Elbaka Wanê ragihand ku li gorî rapora Birêvebiriya Herêmî ya Avhewanasiyê û ji ber berf û qeşayê, li wan herêman ku perwerde bi rêya veguhastina xwendekaran tê kirin, roja duşemê (9ê Mijdarê) dibistan hatine girtin.

Her wiha qaymeqamiyên Erdîş, Bergirî, Tuşba, Rêya Armûşê û Payîzavayê jî daxuyand ku ji ber metirsiya berfa zêde û cemedê, perwerdeya bi rêya veguhastinê ji bo rojekê hatiye rawestandin.

Li herêmê li gund û gundikên ku dibistan lê nînin an dibistanên navîn û lîse tunin, xwendekar bi mînîbusan ji bo gundên mezin, bajarok an navçeyên ku dibistan lê hene tên veguhastin.

Ji ber ku li herêmên çiyayî û gundan rê ji ber berfê tên girtin û cemed çêdibe, di rewşên wiha de ji bo ewlehiya xwendekaran perwerdeya bi mînîbusan tê rawestandin.

*Çavkanî: Ajansa Welat, Rûdaw

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
berfa zêde WAN barîna berfê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê