Li Wanê 1emîn Festîvala Muzîkê tê li dar xistin

Platforma Muzîkê ya Bajêr ku li Wanê hatiye damezrandin, dê di navbera 10 û 14ê Kanûnê de bi diruşma “Muzîk azad dike, aştî mezin dibe” 1emîn Festîvala Muzîkê li dar bixe.
Festîval dê bi piştgiriya şaredariyên Rêya Armûşê, Tûşba, Artemêtan û Komeleya Aryen Hunerê û li Navenda Çandê ya Berîvanê ya Şaredariya Rêya Armûşê bê lidarxistin. Dê di festîvalê de gelek kom û stranbêj cih bigirin û stranên xwe ji bo beşdaran bibêjin.
Armanca platformê ew e ku hêza yekgirtî ya muzîkê li bajêr bîne cem hev. Endamê Platforma Muzîkê ya Bajar Kemal Yildirim ji Ajansa Mezopotamyayê re diyar kiriye ku armanca wan ew e ku çand û kevneşopiyan zindî bihêlin û banga beşdarbûna festîvalê kir ku dê di navbera 10-14'ê Kanûnê de bê lidarxistin.
Armanca Festîvalê
Kemal Yildirim weha gotiye:
"Me pênc meh berê Platforma Muzîkê ya Bajêr ava kir û dest bi xebata xwe kir. Wekî saziyek, em li ser tiştên ku em dikarin bikin ji bo beşdarbûna çalakiyên çandî yên bajêr fikirîn. Piştî van nîqaşan, me biryar da ku Platforma Muzîkê ya Bajêr ava bikin. Pêdivî bi çalakiyên çandî û zimanî hebû û ev tiştek bû ku hewce dikir. Li bajêr gelek muzîkjenên jêhatî hene, her yek bi destkeftiyên xwe yên bêhempa. Bi damezrandina vê projeyê bi van hevalan re, me xwest hem çanda xwe biparêzin û hem jî muzîka Kurdî pêş bixin. Heta niha, em bi nêzîkî sed hevkarên xwe re li ser vê projeyê xebitîne."
10 kom tevlî festîvalê dibin
Yildirim diyar kir ku piştî damezrandina Platforma Muzîkê ya Bajêr wan zû dest bi xebata li ser wê kirine û got:
"Berê me bi hevkarên xwe re her kêmasiyek di qaada çandî de tespît dikir û wan çareser dikir. Me di pênc mehan de çar bernameyên mezin amade kirin. Bernameyên me pir baş diçin û niha, wekî platforma muzîka bajêr, em ji bo festîvalek pênc rojî amadekariyê dikin. Me ji bo gelê xwe festîvaleke bi naverokeke tijî amade kiriye. Taybetmendiyek din a bêhempa ya festîvalê ev e ku hemû hunermendên beşdar komên muzîkê ne. Em bi vê projeyê serketî bûn. Heta niha, 10 kom hatine amadekirin. Bernameya me dê di 10-14'ê Kanûnê de dest pê bike. Ji bilî platforma muzîka bajêr, armanca me ew e ku tevahiya bajêr di vê bernameyê de cih bigirin. Wekî din, rêxistinên civaka sivîl ên bajêr piştgiriyê didin vê bernameyê."
Bang
Yildirim ku banga beşdarbûna festîvalê kir got:
"Em li vir bang li gelê xwe dikin. Festîvala ku em ê li dar bixin dê 5 rojan bidome. Beşdarbûn dê belaş be, ji ber vê yekê em li bendê ne ku her kes beşdar bibe. Armanca me ew e ku em bajarê xwe bixemilînin û pêşve bibin û em dixwazin huner û hunermend bi gel re têkildar bin. Wekî platformeke muzîkê, xebata me bênavber berdewam dike. Em dixwazin her kes beşdarî festîvalê bibe."
Bernameya festîvalê bi vî rengî ye:
* 10ê Kanûna Pêşîn – Dîwana Jinan 18.00 û Aryen Kom – 19.00
* 11ê Kanûna Pêşin – Koma Siyaroj 18.00 û Koma Zeng -19.00
* 12ê Kanûna Pêşîn – KomKurd 18.00 û Sîyabo – 19.00
* 13ê Kanûna Pêşîn – Ferec 17.00 û Lez û Bez – 18.00
* 14ê Kanûna Pêşîn – Koma Egîtîm-Sen 17.00 û KuçeBand – 18.00
(AY)