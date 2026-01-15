TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 15.01.2026 15:58 15 Çile 2026 15:58
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 15.01.2026 16:05 15 Çile 2026 16:05
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Wan, Mûş, Colemêrg û Bedlîsê ji ber berfê rêyên 574 gundan hatine girtin

Xebatên vekirina rêyên ji ber berfê hatine girtin didomin. Her weha li gelek bajaran berf bê navber dibare û bandoreke neyînî li jiyana welatiyan dike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Wan, Mûş, Colemêrg û Bedlîsê ji ber berfê rêyên 574 gundan hatine girtin
Fotograf: AA

Li Wan, Mûş, Colemêrg û Bedlîsê ji ber berfê rêyên 574 cih û waran hatin girtin.

Xebatên vekirina rêyên ji ber berfê hatine girtin didomin. Her weha li gelek bajaran berf bê navber dibare û bandoreke neyînî li jiyana welatiyan dike.

Li gor daxuyaniya Şaredariya Bajarê Mezin a Wanê ji ber berfê li tevahiya bajêr rêyên 363 gund û navendan hatin girtin.

Ekîbên berfê ji bo vekirina rêyan dixebitin.

Mûş

Li tevahiya bajêr piştî ketina berfê rêyên 59 gundan hatin girtin.

Sekreterê Giştî yê Îdareya Taybet a Bajêr Şeyhmus Yentur diyar kir, ji bo vekirina rêya 59 gundan xebat dewam dikin.

Colemêrg

Li gor agahiya ku ji Îdareya Taybet a Bajêr hat hildan, li tevahiya bajêr berfê pêr rêya 223 cî û waran girtibû û ji wan rêyên 161 gund û mezrayan hatin vekirin.

Ekîb ji bo vekirina rêyên 62 gund û mezreyan dixebitin.

Bedlîs

Midûrê Xizmetên Rê û Gîhandinê ya Îdareya Taybet a Bajêr Umît Kurtkan diyar kir ku ji ber berfê li navenda bajêr û li navçeyan rêya 90 gundan hat girtin.

Kurtkan got ku ji bo ku di çûyîn û hatinê da tengasî dernekeve ekîb di rêyên gundan da bê navber dixebitin.

Li bajêr hewa sar e, ekîbên şaredarî û rêbejan jî berf paqij kir, rê xoyê kirin û rê fireh kirin.

(AY)

Çavkanî: AA

