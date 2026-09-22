Li Turgutluyê êrîşa bi çekê: Xwendekarekî jiyana xwe ji dest da
Li navçeya Turgutlu ya Manîsayê, vê sibehê saet li dor 07.59an li nêzî Lîseya Sanayî û Teknolojiyê ya Înci Uzmezê êrîşeke bi çekê pêk hat.
Li Mereşê di dibistanekê de êrişa biçekê çêbû: 9 kes mirin
Li gorî daxuyaniya Walîtiya Manîsayê, êrîşkar hat girtin û di bûyerê de bi giştî 8 kes bandor bûn ku birîndar ji bo dermankirinê rakirin nexweşxaneyan.
Derbarê bûyerê de lêpirsîna edlî û îdarî hate destpêkirin.
Serekê Şaredariya Turgutluyê Çetîn Akın beriya daxuyaniya walîtiyê diyar kiribû ku di êrîşê de xwendekarekî jiyana xwe ji dest daye û 4 xwendekar jî birîndar bûne.
Çar roj berê tevdîrên ewlehiya dibistanan hatibûn ragihandin
Walîtiya Manîsayê li hember gefên ewlehiyê tevdîrên nû ragihandibûn. Walîtiyê di 18ê Êlûnê de daxuyandibû ku ji bo sala perwerdehiyê ya 2026-2027an li 507 dibistanan 531 karmendên baxçeyan û di saetên ketin û derketinê de jî di 59 tîman de 118 personel dê wezîfedar bibin.
Her wiha roja beriya êrîşê bi beşdariya Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçi û Wezîrê Perwerdehiya Neteweyî Yusuf Tekin civîna "Ewlehiya Dibistanan" hatibû çêkirin û tevdîrên bo zarokan hatibûn gotûbêjkirin.
Mijara ewlehiya dibistanan li Tirkiyeyê, piştî êrîşên meha Nîsanê yên li Sêvereka Ruhayê û li Mereşê dîsa ketibû rojevê.
(FY)