TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 22.09.2026 10:18 22 Îlon 2026 10:18
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 22.09.2026 10:26 22 Îlon 2026 10:26
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Turgutluyê êrîşa bi çekê: Xwendekarekî jiyana xwe ji dest da

Li navçeya Turgutlu ya Manîsayê, li nêzî Lîseya Sanayî û Teknolojiyê ya Înci Uzmezê êrîşeke bi çekê pêk hat. Xwendekarekî jiyana xwe ji dest da.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Li Turgutluyê êrîşa bi çekê: Xwendekarekî jiyana xwe ji dest da
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li navçeya Turgutlu ya Manîsayê, vê sibehê saet li dor 07.59an li nêzî Lîseya Sanayî û Teknolojiyê ya Înci Uzmezê êrîşeke bi çekê pêk hat.

Li Mereşê di dibistanekê de êrişa biçekê çêbû: 9 kes mirin
Li Mereşê di dibistanekê de êrişa biçekê çêbû: 9 kes mirin
15 Nîsan 2026

Li gorî daxuyaniya Walîtiya Manîsayê, êrîşkar hat girtin û di bûyerê de bi giştî 8 kes bandor bûn ku birîndar ji bo dermankirinê rakirin nexweşxaneyan.

Derbarê bûyerê de lêpirsîna edlî û îdarî hate destpêkirin.

Serekê Şaredariya Turgutluyê Çetîn Akın beriya daxuyaniya walîtiyê diyar kiribû ku di êrîşê de xwendekarekî jiyana xwe ji dest daye û 4 xwendekar jî birîndar bûne.

Çar roj berê tevdîrên ewlehiya dibistanan hatibûn ragihandin

Walîtiya Manîsayê li hember gefên ewlehiyê tevdîrên nû ragihandibûn. Walîtiyê di 18ê Êlûnê de daxuyandibû ku ji bo sala perwerdehiyê ya 2026-2027an li 507 dibistanan 531 karmendên baxçeyan û di saetên ketin û derketinê de jî di 59 tîman de 118 personel dê wezîfedar bibin.

Her wiha roja beriya êrîşê bi beşdariya Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçi û Wezîrê Perwerdehiya Neteweyî Yusuf Tekin civîna "Ewlehiya Dibistanan" hatibû çêkirin û tevdîrên bo zarokan hatibûn gotûbêjkirin.

Mijara ewlehiya dibistanan li Tirkiyeyê, piştî êrîşên meha Nîsanê yên li Sêvereka Ruhayê û li Mereşê dîsa ketibû rojevê.

(FY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Zarok Dibistan Erişa Çekdarî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê