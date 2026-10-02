TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.10.2026 14:30 2 Cotmeh 2026 14:30
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.10.2026 14:33 2 Cotmeh 2026 14:33
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Swêdê erka avakirina hikûmetê careke din di destê Sosyal Demokratan de ye

Gera nû ya muzakereyan a seroka Sosyal Demokratan Magdalena Anderssonê dê di 5ê Cotmehê de dest pê bike. Andersson dê heta 12ê Cotmehê pêvajoyê bi encam bike an jî dê daxwaza dema zêde bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Swêdê erka avakirina hikûmetê careke din di destê Sosyal Demokratan de ye
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serokê Parlamentoyê (Riksdag) Andreas Norlén li Stockholma paytexta Swêdê civîneke çapemeniyê li dar xist. Norlén aşkere kir ku piştî hilbijartina giştî ya 13ê Îlonê, wî ji bo erka avakirina hikûmetê careke din seroka Partiya Sosyal Demokrat Magdalena Andersson hilbijartiye.

Di hilbijartina li Swêdê de bloka çep li pêş e
Di hilbijartina li Swêdê de bloka çep li pêş e
14 Îlon 2026

Norlén da zanîn ku muzakereyên Anderssonê yên li gel partiyan dê di 5ê Cotmehê de dest pê bikin û got: “Pêwîst e pêvajo heta 12ê Cotmehê bi dawî bibe. Piştî wê, Andersson dikare erka xwe paşve vegerîne an jî daxwaza dirêjkirina demê bike.”

Anderssonê jî di parvekirina xwe ya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî de diyar kir ku wê daxuyaniya Norlén bi dilxweşî pêşwazî kiriye û destnîşan kir ku ew ê di dawiya hefteyê de plana çawaniya birêvebirina pêvajoyê bike.

Di parlamentoyê de di navbera aliyan de 3 kursî hene

Di hilbijartina giştî ya ku di 13ê Îlonê de li Swêdê hat kirin de, bloka çep ku di bin serokatiya Sosyal Demokratan de ji Partiya Navendî, Partiya Keskan û Partiya Çep pêk dihat, di parlamentoya ji 349 kursiyan de 176 kursî bi dest xistin.

Partiyên bloka rastgir ku ji Partiya Muhafezekar, Demokratên Xiristiyan, Lîberal û Demokratên Swêdê pêk tê jî 173 kursî bi dest xistin.

(VC/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Swêd hilbijartin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê