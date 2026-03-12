Li Sûrên Amedê jinan Newroz bi meşaleyan pîroz kir

Bi pêşengtiya Tevgera Jinên Azad(TJA), jinan bi dirûşma “Agirê Newrozê ku me ji Zekiye û Rahşanan wergirtiye em ê bi dirûşma ‘azadî û demokrasiyê’ gur bikin” li Bircên Ben û Sen ên navçeya Sûra Amedê agirê Newrozê vêxistin.
Parlamenterên Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan(DEM Partî), hevşaredarên Bajarê Mezin ên Amedê û hevşaredarên navçeyên Amedê, endam û rêveberên DBP û DEM Partiyê, nûnerên saziyên sivîl û bi sedan kes tev li pîrozbahiya Newrozê bûn.
Di pîrozbahiya Newrozê de dirûşmeyên “Bijî Serok Apo”, “Bijî Newroz”, “Bê Serok jiyan nabe”, “Ey Serok Newroza te pîroz be”, “Jin Jiyan Azadî”, “Yek e yek e yek e gelê Kurd yek e” hatin berzkirin.
Li gorî nûçeya Ajansa Welat Ciwanan Çarxa Şoreşê xwendin. Jin bi meşelayan derketin ser sûran û dîmenên reng bi reng derketin holê. Piştre bi stranên Kurdî ve govend gerandin.
"Em ê têkoşîna xwe bikin govenda gelan"
Aktîvîsta TJAyê Xecê Şahîn di pîrozbahiyê de axivî û weha got:
“Sûr warê berxwedanê ye. Sûr warê têkoşînê ye. Sûr cihê bilindkirina têkoşînê ye. Sûr, cihê Zekiye Alkanan e ku bedena xwe bi agirê Newrozê pêça û agirê Newrozê geş kir. Em jî îro li vir, wek jinên Kurd, wek dayikên Kurd, wek gelê Kurd dibêjin ku; li Sûrê, li cihê berxwedanê, keleha berxwedanê, ew agirê ku wê bi laşê xwe bilind kir, heta ku em bigihêjin azadiyê, heta ku em bigihêjin serkeftinê û em aştiyeke bi rûmet mayînde bikin, em ê têkoşîna xwe bilind bikin û em ê têkoşîna xwe bikin govenda gelan.”
‘Em vî agirî bi serkeftinê, bi azadiyê tacîdar bikin’
Xecê Şahîn li ser pêvajoya ku Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan daye destpêkirin rawestiya û wiha domand:
“Pêvajoya aştî û çareseriya demokratîk wek jinên Kurd, heta ku vê pêvajoyê bigihînin serkeftinê û heta ku azadiya Rêberê Gelê Kurd a fîzîkî em mîsoger bikin têkoşîna xwe nadin sekinandin. Em ê her bimeşin ber bi azadiyê, heta ku em vî agirî bi têkoşînê, bi serkeftinê, bi azadiyê tacîdar bikin. Em bihara gelan, Newroza gelê xwe û careke din Newroza cangoriyan, a berxwedêran û ya Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan careke din pîroz dikin. Ji bo azadiya fîzîkî em ê têbikoşin. Meşa me ya serkeftinê wê dewam bike.”
Pîrozbahî bi gerandina govendê û dirûşmeyan bi dawî bû.
Ji pîrozbahiyê hin dîmenên ciwan:
Çavkanî: Ajansa Welat, MA
Fotograf: Hemû fotograf yên Medîne Mamedoglûyê ne
(AY)