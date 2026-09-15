TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 15.09.2026 12:55 15 Îlon 2026 12:55
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 15.09.2026 13:17 15 Îlon 2026 13:17
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Stenbolê navîniya kirêyan bû 45 hezar û 510 lîre

Li tevahiya Tirkiyeyê rêjeya kirêyên xaniyan li gorî salan ji sedî 7,1 kêm bûye û lêbelê li Stenbolê ji sedî 9,4 zêde bûye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Stenbolê navîniya kirêyan bû 45 hezar û 510 lîre
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li gorî Rapora Kirê ya Tebaxa 2026an ku Emlakjetê bi daneyên Endeksayê amade kiriye, li tevahiya Tirkiyeyê kirêya navînî ya xaniyan bû 28 hezar û 40 lîre, li Stenbolê jî ev hejmar wekî 45 hezar û 510 lîre hat hesibandin.

Li tevahiya Tirkiyeyê rêjeya kirêyên xaniyan li gorî salan ji sedî 7,1 kêm bûye û lêbelê li Stenbolê ji sedî 9,4 zêde bûye.

Zêdebûn di bin rêjeya enflasyonê de ye

Li gorî raporê, kirêyên xaniyan di sala dawî de weke nominal ji sedî 22,3 zêde bûye, dema ji enflasyonê were cihêkirin bi ji sedî 7,1 kêm dibe.

Ev rewş nîşan dide ku her çiqas bihayên kirê zêde bibin jî, ev zêdebûn di bin rêjeya enflasyona giştî de ye.

Mugla û Enqere li pey Stenbolê ne

Li gorî daneyên Tebaxa 2026an, bajarê ku kirêya navînî ya xaniyan herî bilind e, bi 45 hezar û 510 lîreyî Stenbol bû. Li pey Stenbolê bi 40 hezar û 940 lîreyî Mugla, bi 34 hezar û 440 lîreyî Enqere, bi 33 hezar û 369 lîreyî Îzmîr û bi 29 hezar û 306 lîreyî jî Antalya hatin.

Li Bûrsayê jî nirxê navînî yê kirêya xaniyan wekî 24 hezar û 207 lîre hat hesibandin.

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
xanî qeyrana aboriyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê