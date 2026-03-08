TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 08.03.2026 14:37 8 Adar 2026 14:37
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 08.03.2026 14:54 8 Adar 2026 14:54
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Stenbolê jin li qadan e

Li Stenbolê bi pêşengiya Platforma Jinan a 8ê Adarê, ji Peykera Boga ya navçeya Kadikoyê ber bi Îskeleya Kadikoyê ve meşek hat lidarxistin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Stenbolê jin li qadan e
Fotograf: Rojda Aslan / İlke TV

Li Kadıkoya Stenbolê bi hezaran jin li ber Peykera Boga kom bûn û ji bo 8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanî berbi îskeleyê ku daxuyanî lê tê dayîn, meşiyan.

Jin, bi cil û bergên Kurdî û herêmî tev li meşê bûn. Hevseroka DEM Partiyê Tulay Hatimogullari, parlamenterên DEM Partiyê û gelek jin di korteja TJA’yê de cihê xwe girtin.

Di meşê de jinan, pankartên “Em bi berxwedanê jiyanekê azad û wekhev dihûnînin”, “ Li dijî xizanî, tundî, kedxwarî û şer em jin serî hil didin. Jin, jiyan, azadî”, “Ji keziyên min alan çêkin”, “Dema dengên me bûn yek dê têkoşîn dest pê bike” û “Em jiyaneke wekhev dihûnin” hatin hilgirtin.

*Îskeleya Kadikoyê mîtinga jinan (Fotograf: Rojda Aslan)

Her wiha wêneyên Sakîne Cansiz, Leyla Şaylemez û Fîdan Dogan ên di 9ê Çileya 2013’an de li Parîsê hatibûn qetilkirin hatin hilgirtin.

Di meşê de dirûşmên “Jin jiyan azad”, “Bijî berxwedana jinan”, “Bijî 8’ê Adarê, bijî têkoşîna me ya rêxistinkirî”, “Em ne malbat jin in, jin di serhildanê de ne”, “Bijî piştevaniya jinan” û “Em jiyaneke mirovane dixwazin” hatin berzkirin.

Girsê li qada mitîngê govendê digerînin.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanî stenbol
