Di çarçoveya 25ê Mijdarê Roja Têkoşîn û Hevgirtina Navneteweyî ya li Dijî Tundkariya Li Ser Jinan de, jin li ser banga Platforma 25ê Mijdarê li Qada Tunelê ya Taksîma Stenbolê dest bi komkirinê kirin.
Tevî biryara qedexeyê ya ku ji aliyê Walîtiya Stenbolê ve hatiye girtin jî, jin ji bo çalakiyê li Qada Tunelê kom dibin.
🟪 Îro 25ê Mijdarê Roja Têkoşîn û Hevgirtina Navneteweyî ya li Dijî Tundkariya Li Ser Jinan e. 🟪 Jin li Stenbolê tevî biryara qedexeyê jî berbi Tunela Taksîmê ve diherikin. 🟪 Polîsan hemû rêyên ku berbi Tunelê ve diçin bi barîkatan girtine. #25Mijdare #25KasımKadınaSiddeteHayır #25kasımkadınayönelikşiddetlemücadelegünü 🎥 @kepenekevrimm— bianet Kurdî (@bianet_kurdi) November 25, 2026
Jin di çarçoveya 25ê Mijdarê de li dijî tundiya li ser jinan, kuştinên jinan û bêcezatiyê ji bo ku dengê xwe bidin bihîstin tên cem hev.
Ji bo meşa jinan destûr hat dayîn
Piştî ku hat ragihandin destûr hatiye dayîn jin li Qada Tunelê kom bibin, jin bi komî li ser Kolana Meşrûtiyetê dest bi meşê kirin.
Berdevka Meclîsa Jinan a DEM Partiyê Halîde Turkoglu jî hat Qada Tunelê.
Jin ji bo çalakiya 25ê Mijdarê li Qada Tunelê kom dibin. Li qadê dirûşmên "Jin, Jiyan, Azadî" û "Li dijî nefretê bijî jiyan" tên berzkirin.
🟣 Meşa 25ê Mijdarê Roja Têkoşîn û Hevgirtina Navneteweyî ya li Dijî Tundkariya Li Ser Jinan dest pê kir 🟪 Jin li Taksîmê diruşma “jin jiyan azadî” berz dikin 🎥@kepenekevrimm https://t.co/ealu9fWkMj— bianet Kurdî (@bianet_kurdi) November 25, 2026
Jin û LGBTÎ+ ber bi Qada Tunelê a Taksîmê diherikin û drûşmên "jin jiyan azadî" berz dikin.
🟪 Îro 25ê Mijdarê Roja Têkoşîn û Hevgirtina Navneteweyî ya li Dijî Tundkariya Li Ser Jinan e. 🟪 Li Stenbolê bi hezaran jin û LGBTÎ+ li dijî tûndkariya mêran dimeşin 🎥 @kepenekevrimm https://t.co/NeEAxYw0BK— bianet Kurdî (@bianet_kurdi) November 25, 2026
(FY/EMK/AY)