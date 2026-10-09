TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.10.2026 11:23 9 Cotmeh 2026 11:23
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.10.2026 11:25 9 Cotmeh 2026 11:25
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Stenbolê ji bin kavilên avahiya ku li Maltepeyê hilweşiya cenazeyê 3 kesên din hat derxistin

Li Maltepeyê 3 qatên destpêkê ên avahiya 7 qatî hilweşiya bû. Cenazeyê 3 kesên ku di bin kavilan de mabûn hat derxistin. Di avahiyê de xebatên lêgerîn û rizgarkirinê hatin bi dawî bûn. Hejmara qurbaniyan gihişt 5an.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Li Stenbolê ji bin kavilên avahiya ku li Maltepeyê hilweşiya cenazeyê 3 kesên din hat derxistin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Duh di saet derdora 05.40an de li Kolana Dogu ya Taxa Cevizliyê ya navçeya Maltepeyê, 3 qatên destpêkê ên avahiya 7 qatî hilweşiyan. Xebatên lêgerîn û rizgarkirinê yên ji bo 3 kesên di bin kavilan de mabûn hatin temamkirin. Cenazeyê 3 kesî hat derxistin.

Hejmara qurbaniyan bû 5

Hejmara kesên di avahiya hilweşiyayî de jiyana xwe ji dest dan gihişt 5an. Cenaze ji bo otopsiyê birin morgê Saziya Tibê ya Adlî.

Li Maltepeyê avahiyeke 7 qatî hilweşiya: Xebatên rizgarkirina kesên di bin kavilan de mane berdewam dikin
Li Maltepeyê avahiyeke 7 qatî hilweşiya: Xebatên rizgarkirina kesên di bin kavilan de mane berdewam dikin
8 Cotmeh 2026

Çi bûbû?

Avahiya 7 qatî ya li Kolana Doguya Taxa Cevizliyê ya li Maltepeyê, duh (8ê Cotmehê) derdora saet di 05.40an de hilweşiya. 3 qatên destpêkê ên avahiyê hilweşiyan û 4 qatên jorîn jî berbi aliyekî ve xwar bûn. Avahî di sala 1987an de hatiye çêkirin. Di qatê zemînê de dikanek û di qatên jorîn de jî bi tevahî 12 daîre hebûn.

Waliyê Stenbolê Davut Gul ragihandibû ku di qeydan de diyar dibe ku di avahiyê de 33 kes dijîn û di 4 daîreyên beşa hilweşiyayî de jî 14 kes tomarkirî ne.

Seroka Şaredariya Maltepeyê Esin Koymenê diyar kir ku piştî ku destûra niştecihbûnê (îskan) ji avahiyê re hatî dayîn, du qatên jorîn bi awayekî qaçax hatine çêkirin.

Hat ragihandin ku berê li avahiyê li ser nûkirina avahiyê hevdîtin hatine kirin, lêbelê bi xwediyên daîreyan re pevneketine.

Di encama hilweşînê de ji 14 kesên di bin kavilan de mabûn 10 kes birîndar hatin rizgarkirin, 5 kes jî mirin.

(FY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Maltepe stenbol
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê