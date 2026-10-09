Li Stenbolê ji bin kavilên avahiya ku li Maltepeyê hilweşiya cenazeyê 3 kesên din hat derxistin

Duh di saet derdora 05.40an de li Kolana Dogu ya Taxa Cevizliyê ya navçeya Maltepeyê, 3 qatên destpêkê ên avahiya 7 qatî hilweşiyan. Xebatên lêgerîn û rizgarkirinê yên ji bo 3 kesên di bin kavilan de mabûn hatin temamkirin. Cenazeyê 3 kesî hat derxistin.
Hejmara qurbaniyan bû 5
Hejmara kesên di avahiya hilweşiyayî de jiyana xwe ji dest dan gihişt 5an. Cenaze ji bo otopsiyê birin morgê Saziya Tibê ya Adlî.
Li Maltepeyê avahiyeke 7 qatî hilweşiya: Xebatên rizgarkirina kesên di bin kavilan de mane berdewam dikin
Çi bûbû?
Avahiya 7 qatî ya li Kolana Doguya Taxa Cevizliyê ya li Maltepeyê, duh (8ê Cotmehê) derdora saet di 05.40an de hilweşiya. 3 qatên destpêkê ên avahiyê hilweşiyan û 4 qatên jorîn jî berbi aliyekî ve xwar bûn. Avahî di sala 1987an de hatiye çêkirin. Di qatê zemînê de dikanek û di qatên jorîn de jî bi tevahî 12 daîre hebûn.
Waliyê Stenbolê Davut Gul ragihandibû ku di qeydan de diyar dibe ku di avahiyê de 33 kes dijîn û di 4 daîreyên beşa hilweşiyayî de jî 14 kes tomarkirî ne.
Seroka Şaredariya Maltepeyê Esin Koymenê diyar kir ku piştî ku destûra niştecihbûnê (îskan) ji avahiyê re hatî dayîn, du qatên jorîn bi awayekî qaçax hatine çêkirin.
Hat ragihandin ku berê li avahiyê li ser nûkirina avahiyê hevdîtin hatine kirin, lêbelê bi xwediyên daîreyan re pevneketine.
Di encama hilweşînê de ji 14 kesên di bin kavilan de mabûn 10 kes birîndar hatin rizgarkirin, 5 kes jî mirin.
(FY/AY)