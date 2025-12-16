TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 16.12.2025 12:59 16 Kanûn 2025 12:59
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.12.2025 13:15 16 Kanûn 2025 13:15
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Stenbolê di serdegirtinên malan de 11 jin hatin desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê de polîsan bi ser 19 malan de girtin, 11 jin desteserkirin, lêgerîna ji bo 8 kesan didome.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li Stenbolê di serdegirtinên malan de 11 jin hatin desteserkirin

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê derbarê Komeleya Jinan a “Kaktusê” de lêpirsîn da dest pê kirin. Di çarçoveya lêpirsînê de bi îdiaya ku “endamên rêxistinê ne” 11 jin hatin desteserkirin.

Her weha li gorî nûçeya MAyê dozgeriyê di çarçoveya lêpirsînê de ji bo 21 jinan biryara desteserkirinê daye.

Di danê sibehê de polîsan bi awayekî hemwext bi ser 19 malan de girtin û 11 jin hatin desteserkirin.

Serdozgeriyê têkildarî mijarê daxuyanî da û îdia kir ku di lêgerîna Komeleya “Kaktus”ê de ku ya Jinên Ciwan ên Azad (OGK) e, alavên dijîtal hatine lêkolînkirin û derheqê 21 jinan de bi îdiaya ku “endamên rêxistinê ne” biryara desteserkirinê hatiye dayin.

Dozgeriyê got ku di vê çarçoveyê de bi ser 19 malan de hatiye girtin, 11 kes hatine desteserkirin, lêgerîna ji bo 8 kesan didome û 2 kes jî li derveyî welat in.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Desteserkirina Jinan Komeleya Jinên Ciwan a Kaktusê
