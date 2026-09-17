Li Stenbolê di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de 20 kes hatin girtin

Li Stenbolê di çarçoveya operasyonên li dijî mafparêz û rêxistinên LGBTÎ+yan de yên di bin navê "Malbata min ewle ye" de 35 kes hatibûn desteserkirin. Îfadeyên wan yên li emniyetê bi dawî bûn û sewqî edliyeyê hatin kirin.
Polîsan bi ser Kaos GLyê de girt: Polîs ketin komeleyê, rêveber hatin desteserkirin
Piştî îfadeyên li dozgeriyê 34 kes sewqî dadgeha nobedar hatin kirin û 1 jî li dozgeriyê hat berdan. Her weha dadgehê biryara girtina 20 kesan da û 14 kes jî bi şertê kontrola edlî berdan.
Her weha li Enqereyê di çarçoveya heman operasyonê de ji 21 kesên hatibûn desteserkirin, derbarê 20 kesan de biryar hat dayîn.
Li Enqere û Mersînê hejmara kesên hatine girtin derket 41an
Pişti 5 jinên trans, 8 kesên din ku di nav wan de endamên eslî yên lijneya rêveberî û kontrolê yên Kaos GLyê û rojnamevan Tugba Tekerek jî hene hatin girtin. 7 kes jî bi şertê kontrola adlî serbest bûn.
Li Mersînê jî di çarçoveya heman operasyonê de 28 kes hatibûn girtin, 8 kes jî bi şertê kontrola adlî hatibûn berdan.
Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin
Li Îzmîrê jî di operasyona bi navê "Malbata min ewle ye" ya li dijî LGBTÎ+yan de ji 18 kesên ku hatibûn desteserkirin jê 16 kes hatibûn girtin û du kes jî bi şertê kontrola edlî serbest bûn.
Çi bûbû?
Di 13ê Îlonê de di bin navê “Malbata min ewle ye” de li seranserê Tirkiyeyê di operasyonên ku li 15 bajaran pêk hat de rêveber, endamên saziyên maf ên LGBTÎ+yan û mafparêz hatibûn desteserkirin û girtin. Bi ser navendên komeleyan de hatibûn girtin û malper û hesabên wan yên medyaya civakî hatibûn astengkirin û dest danîbûn ser materyalên dijîtal.
Hevdemî operasyonan, ji bilî Kaos GLyê, gihiştina malperên înternetê û hesabên medyaya civakî yên gelek rêxistinên LGBTÎ+yan, aktîvîst û parêzvanên mafan hate astengkirin.
Li Enqereyê di çarçoveya lêpirsîna li dijî Komeleya Kaos GLyê de 21 kes hatibûn desteserkirin.
Serdozgeriya Komarî ya Enqereyê bi îdîaya ku di malpera înternetê û hin hesabên medyaya civakî yên Kaos GLyê de naverokên "mistehcen" hene ku zarok jî dibîne, lêpirsîn dabû destpêkirin. Her weha serdozgeriya aşkere kiribû ku lêpirsîn bi tohmeta "mustehceniyê" û di çarçoveya Qanûna Komeleyan de tê meşandin.
Li gorî Wezareta Dadê, lêpirsîn ji aliyê 5 serdozgeriyan ve tê meşandin û 15 bajaran li xwe digire. Derbarê 162 kesî, 9 komele û 13 kargehan de lêpirsîna edlî hat destpêkirin. Di daxuyaniyên derbarê lêpirsînên cuda de hat piştrastkirin ku zêdetirî 60 kes hatine desteserkirin, lê belê heta êvara 15ê Îlonê teqez bû ku herî kêm 26 kes hatine girtin ku ji van 16 kes li Îzmîrê, 5 kes li Kuşadasyê û 5 kes li Enqereyê ne. Ji ber ku lêpirsîna Dadweriyê ya 15 kesan li Enqereyê berdewam dike, hîn rewşa dawî diyar nebûye.
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: Dema desteserkirina 109 kesan hat dirêjkirin
(FY/AY)