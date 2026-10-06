TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.10.2026 14:19 6 Cotmeh 2026 14:19
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.10.2026 14:24 6 Cotmeh 2026 14:24
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Stenbolê di dibistanekê de êrişa bi kêrê pêk hat: 5 xwendekar birîndar bûn

Li navçeya Başakşehîrê ya Stenbolê li dibistaneke navendî êrişeke bi kêrê pêk hat û di encamê de 5 xwendekar birîndar bûn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Stenbolê di dibistanekê de êrişa bi kêrê pêk hat: 5 xwendekar birîndar bûn
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Bûyer îro serê sibehê saet di 08:40î de li Dibistana Navendî ya Îmam Xetîbê ya Şêx Şamîl a Kayaşehîrê qewimî.

Polîsan xwendekara êrişkar desteser kir û hat zanîn ku di dema desteserkirinê de du kêr li ser hatine dîtin.

Piştî bihîstina bûyerê, malbatên xwendekaran bi tirseke mezin berê xwe da dibistanê.

Waliyê Stenbolê: Xwendekarek di emeliyatê de ye

Waliyê Stenbolê Davut Gul û Gerînendehiyê Ewlehiyê yê Stenbolê Selamî Yildiz piştî bûyerê çûn Nexweşxaneya Bajar a Çam û Sakurayê ya li Başakşehîrê.

Wan serdana xwendekarên birîndar kirin û derbarê rewşa wan a tenduristiyê agahî wergirtin.

"Rewşa 5an ji wan sivik e”

Pişt re Parêzgar Gul ji rojnamegeran re axivî û diyar kir ku di bûyerê de bi giştî 8xwendekar birîndar bûne û got:

"Rewşa 5an ji wan sivik e. Li gorî agahiyên ku bijîşkên me dane me, em pêşbînî dikin ku dê îro di nava rojê de tedawiya wan bi dawî bibe. Dermankirina 2 xwendekarên me jî berdewam dike û nîşanên başbûna wan hene. Lê xwendekarekî me niha di neştergeriyê de ye û pêvajo didome. Ji ber ku hîn ji neştergeriyê derneketiye, em di vê kêliyê de nikarin derbarê rewşa wî de ti nirxandinê bikin."

“Bi cilên dibistanê derbasî hundir dibe”

Waliyê Stenbolê her wiha derbarê xwendekara êrişkar jî agahî dan û got:

"Ya ku êrişa bi kêrê kiriye, dîsa xwendekareke me ye ku li heman taxê, li cihekî gelekî nêzîkî dibistanê dijî. Ew xwendekareke keç e û li dibistaneke din xwendina xwe didomîne. Bi cilên dibistanê derbasî hundir dibe û bi rengekî bêserûber bi kêrê li zarokan dixe. Bûyereke dadî li holê ye, serdozger û birêvebirên me li vir in. Dê pêvajoya dadê ji niha ûpê ve jî berdewam bike."

Ji ber hestyariya bûyerê û metirsiya li ser aramiya giştî, Dadgeriya Ceza ya Sulhê ya eemîn a Stenbolê, derbarê nûçe û agahiyên li ser bûyerê de biryara "qedexeya weşanê" da.

Lêpirsîna hêzên ewlehiyê ya derbarê bûyerê berdewam dike.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
êriş Dibistan Zarok
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê