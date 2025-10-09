Li Stenbolê di 10emîn salvegera Qetlîama 10ê Cotmehê de ji bo çalakiyê bang hate kirin

Hêzên Ked, Aştî û Demokrasiyê yên Stenbolê di salvegera 10emîn a Qetlîama Gara Trenê ya Enqerê ya 10ê Cotmehê de bang kirin da ku kesên jiyana xwe ji dest dane bi bîr bînin û ji berpirsiyaran hesab bipirsin.
Çalakî dê di roja Înê ya 10ê Cotmehê de, di saet 19:00an de li ber Peykera Ga a Kadıkoyê pêk were.
Hêzên Ked, Aştî û Demokrasiyê bang li hemû welatî û saziyan kirin ku beşdarî çalakiyê bibin.
Bernameya bîranînê ya Qetlîama 10ê Cotmehê diyar bû
Çi bûbû?
Di 10ê Çiriya Pêşiyê ya 2015ê di mîtînga aştiyê êrîşeka bi bombeyan hatibû kirin.
Li ciyê teqînê 69 kes, bi giştî 103 kes û du êrîşkar miribûn.
Piştî êrîşê polîsan gaz avêtibû ser kesên mirî, birîndaran û kesên ku dixwestin alîkariyê bidin wan. Ji ber wê nexweş bi derengî birin nexweşxaneyê, kesên ji teqînê rizgar bubûn ji ber gazê travma derbas kirin. Ciyê bûyerê nehat parastin û ekîbên kontrolê û dozger zûbizû neçûn ciyê bûyerê. Ekîp piştî teqînê bi saet û nîvê, wekîlê serdozger jî nêzîkî du saet û nîv piştî bûyerê çûn qadê.
Îdianameya derbarê êrîşê de 13yê Tîrmehê ya 2016yê hat qebûlkirin. Ji bo 36 kesan doz hat vekirin û hat diyarkirin ku fermana êrîşê ji hêla Îlhamî Bali berpirsê Tirkiyeyê yê Dewleta Îslamê (DAIŞ) daye.
Di îdianameyê de hatiye gotin ku êrîşa Pirsûsê jî heman kesan organîze kirine. Ji bo Bali û 13 kesên bersûcên din ji ber “kuştina bi zanebûna gelek kesan” 100 caran cezayê heta hetayê yê girankirî hat xwestin. Dîsa ji ber “hewldana ji holê rakirina pergala destûrî” cezayê heta hetayê û hewldana kuştina bi zanebûn jî ji 5 hezar û 83 salan heta 7 hezar û 820 salan cezayê girtinê hat xwestin.
Doza derbarê êrîşê de 7ê Çiriya Paşiyê ya 2016yê dest pê kir û hîna berdewam dike.
Navê mirovên di êrîşê de mirîn ev in:
Abdülkadir Uyan, Metin Kürklü, Gökhan Akman, Orhan Işıktaş, Gülhan Karlı Elmascan, Yılmaz Elmascan, Nevzat Sayan, Bilgen Parlak, Hacı Kıvrak, Rıdvan Akgül, Rıdvan Akgül, Hacı Mehmet Şah Esin, Gökmen Dalmaç, Elif Kanlıoğlu, Hakan Dursun Akalın, Ercan Adsız, Ayşe Deniz, Berna Koç, Fatma Esen, Gülbahar Aydeniz, Eren Akın, Canberk Bakış, Tayfun Benol, Nizamettin Bağcı, Kasım Otur, Başak Sidar Çevik, Nilgün Çevik, Resul Yanar, Mehmet Ali Kılıç, Tekin Arslan, Sezen Vurmaz, Dilaver Karharman, Onur Tan, Umut Tan, Sarıgül Tüylü, Dilan Sarıkaya, Ali Kitapçı, İsmail Kızılçay, Muhammet Demir, Korkmaz Tedik, Veysel Atılgan, İbrahim Atılgan, Emine Ercan, Kübra Meltem Mollaoğlu, Meryem Bulut, Seyhan Yaylagül, Ebru Mavi, Ali Deniz Uzatmaz, Ziya Saygın, Vahdettin Özgan, Cemal Avşar, Ahmet Katurlu, Selim Örs, Azize Onat, Dicle Deli, Güney Doğan, Binali Korkmaz, Mehmet Zakir Karabulut, Leyla Çiçek, Metin Peşman, Mesut Mak, Adil Gür, Gökhan Gökbönü, Şebnem Yurtman, Osman Turan Bozacı, İdil Güneyi, Abdullah Erol, Mehmet Hayta, Özver Gökhan Arpaçay, Şirin Kılıçalp, Uygar Coşgun, Ahmed Alkhadi, Nurullah Erdoğan, Gözde Arslan, Aycan Kaya, Yunus Delice, Sevgi Öztekin, Mehmet Tevfik Dalgıç, Sevim Şinik, Emin Aydemir, Fatma Karabulut, Ramazan Tunç, Erol Ekici, Feyyat Deniz, Necla Duran, Osman Ervasa, Ramazan Çalışkan, Vedat Erkan, Abdülbari Şenci, Niyazi Büyüksütçü, Gazi Güray, Sabri Elmas, Erhan Avcı, Ümit Seylan, Serdar Ben, Nevzat Özbilgi, Hasan Baykara, Fatma Batur, Bedriye Batur, Ata Önder Atabay, Mustava Budak.
Ji bo nûçegîhanên ku qatlîam kirine nûçe doz hatiye vekirin lê daxwazên ji bo cezakirina erkdarên dewletê yên îhmala wan di Qetlîama Enqereyê de hene nehatin qebûlkirin.
Li ser gilîkirina Midûriyeta Giştî ya Emniyetê derbarê nûçeyên Evrenselê yên bi sernavên “Di îstixbarata 10ê Çiriya Pêşiyê de îmzeya Dînçî gumanbarê doza Dînkî derket” û “Dînçî careke din karê îstixbaratê kir” lêpirsîn hatibû vekirin. Hatibû îdiakirin ku nûçe “ji derve yî rastiyê ye” û “rasterast rêxistina emniyetê dike hedef û li hemberî wan îthamên biqest û neheq dike”.
Polat, Gurbetoğlu, Erşin û Göktaş derbarê lêpirsînê de îfade dabûn û gotibûn ku wan mafên xwe yên nûçeçêkirinê bikar anîne û armanca hedefnîşandana kesekî nekirine.