Li Stenbolê çalakiya ji bo Rojava: Ji 95 kesên ku hatibûn desteserkirin jê 78 serbest bûn

Duh (24ê Kanûna Paşîn) Platforma Saziyên Demokratîk a Stenbolê êrişên li ser Rojava li Qada Aksarayê ya navçeya Fatîhê şermezar kir.
Bi hezaran kes tev li çalakiyê bûn û xwestin bimeşin. Lê polîsan êrişî girseyê kir. Girse li kolanan belav bû û dirûşmên dilsoziya bi Rojava re berz kirin.
Di encama êrişa polîsan de Hevserokê DEM Partiyê yê Stenbolê Çinar Altan, nûçegîhanê Ajansa Mezopotamyayê Ugurcan Boztaş jî di nav de 95 kes bi lêdanê hatin desteserkirin û birin Rêvebiriya Emniyetê a Stenbolê ku li Fatîhê ye.
Li gorî nûçeya Ajansa Welat, nûçegîhanê MAyê Ugurcan Boztaş jî di nav de ji 95 kesên desteserkirî 78 kes piştî îfadeya li emniyetê serbest bûn. Her weha Hevserokê DEM Partiyê Stenbolê Çinar Altan jî di nav de 17 kes ji bo îfadeya wan bê girtin dê sewqî dozgeriyê bikin.
(AY)