NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.01.2026 12:21 16 Çile 2026 12:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.01.2026 12:27 16 Çile 2026 12:27
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Stenbolê 9 kes hatin desteserkirin

Li Stenbolê di serdegirtina malan de herî kêm 9 kes hatin desteserkirin. Desteserkirî li Rêvebiriya Emniyetê a Stenbolê tên ragirtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Stenbolê 9 kes hatin desteserkirin

Li navçeyên Stenbolê vê sibehê polîsan bi ser gelek malan de girt. Di serdegirtina malan de herî kêm 9 kes hatin desteserkirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê dibe ku hejmara desteserkiriyan zêde bibe û sedemê desteserkirinê nehat zanîn.

Her weha desteserkirî li Rêvebiriya Emniyetê a Stenbolê ya li navçeya Fatîhê tên ragirtin. Hat diyarkirin ku malên operasyon lê hatine kirin, hatine serobinkirin. Parêzeran ragihand ku li ser dosyayê biryara nepêniyê heye û sedema desteserkirinê hîn nebûne.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Desteserkirin stenbol
