Li Stenbolê 9 kes hatin desteserkirin

Li navçeyên Stenbolê vê sibehê polîsan bi ser gelek malan de girt. Di serdegirtina malan de herî kêm 9 kes hatin desteserkirin.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê dibe ku hejmara desteserkiriyan zêde bibe û sedemê desteserkirinê nehat zanîn.
Her weha desteserkirî li Rêvebiriya Emniyetê a Stenbolê ya li navçeya Fatîhê tên ragirtin. Hat diyarkirin ku malên operasyon lê hatine kirin, hatine serobinkirin. Parêzeran ragihand ku li ser dosyayê biryara nepêniyê heye û sedema desteserkirinê hîn nebûne.
(AY)