Li Stenbolê 13 kes hatin desteserkirin

Li gorî Ajansa Anadoluyê, polîsan li dijî DHKP-Cê oprasyon pêk anîye û derbarê 14 kesan de biryara desteserkirinê hatiye dayîn. îdia kirine ku 14 gumanbar di nav Klûba Sporê ya Taxa Gaziyê û di rêxistina Taxa Gaziyê de dixebitin.
Polîsan di serdegirtinên malan de 13 kes desteser kirin. Buroya Hiqûqê ya Gel peyamek li ser medyaya civakî parve kir û desteserkirina Evren Özcan, Özcan Eycan, Mecit şahinkaya, Yetiş Kirmen, Süleyman Keklik, Murat Çiftçi, Şafak Kurt, Musa Kış, Yılmaz Kadıoğlu, Fahrettin Keskin, Ardacan Tokgöz, Emin Aslan û Arda Doğan ragihand.
(Mİ/AY)