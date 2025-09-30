TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 30 Îlon 2025 11:01
 ~ Nûkirina Dawî: 30 Îlon 2025 11:05
1 xulek Xwendin

Li Stenbolê 13 kes hatin desteserkirin

Li Stenbolê polîsan li Taxa Gaziyê bi ser malan de girtin û di encamê de 13 kes desteser kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Stenbolê 13 kes hatin desteserkirin

Li gorî Ajansa Anadoluyê, polîsan li dijî DHKP-Cê oprasyon pêk anîye û derbarê 14 kesan de biryara desteserkirinê hatiye dayîn. îdia kirine ku 14 gumanbar di nav Klûba Sporê ya Taxa Gaziyê û di rêxistina Taxa Gaziyê de dixebitin.

Polîsan di serdegirtinên malan de 13 kes desteser kirin. Buroya Hiqûqê ya Gel peyamek li ser medyaya civakî parve kir û desteserkirina Evren Özcan, Özcan Eycan, Mecit şahinkaya, Yetiş Kirmen, Süleyman Keklik, Murat Çiftçi, Şafak Kurt, Musa Kış, Yılmaz Kadıoğlu, Fahrettin Keskin, Ardacan Tokgöz, Emin Aslan û Arda Doğan ragihand.

(Mİ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Desteserkirin DHKP-C
