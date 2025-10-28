Li Stenbol û Antalyayê 15 kes hatin desteserkirin

Îro di danê sibehê de li gelek navçeyên Stenbolê û li Antalyayê bi awayekî hemwext bi ser malên endamên ESPê de hate girtin.
Di encama serdegirtinên li her du bajaran de herî kêm 15 kes hatin desteserkirin.
Navên hin kesên li Stenbolê hatine desteserkirin ev in: “Tarik Tepelî, Sînan Akkuş, Gokhan Atan, Mahsunî ilmaz, Ahmet Eten, Mûstafa Taylan Savran û Tuncay Mat.”
Navên hin kesên li Antalyayê hatine desteserkirin ev in: Pervin Şahin, Ali Çiftçi, Songül Şarklı, İkbal Cantaş, Cuma Tokgöz û Cem Özen.
Li gorî nûçeya ETHAyê di çarçoveya operasyonê de navê 24 kesan di lîsteya desteserkirinê de derbas dibe.
Her weha sedema operasyona li Antalyayê heta niha diyar nebûye.
