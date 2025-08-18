TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 18 Tebax 2025 14:35
 ~ Nûkirina Dawî: 18 Tebax 2025 14:38
1 xulek Xwendin

Li Spanyayê ji ber germa zêde 2 hezar 405 kes mirin

Li Spanyayê ji ber germa zêde ji 120 hezar hektarî zêdetir qadên daristanan şewitîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Spanya vê havînê di qonaxa herî germ a dîroka xwe de derbas dibe.

Mirinên ji ber germahiya zêde li seranserê welêt ji hejmarên sala borî derbas bûne, di heman demê de şewatên li daristanên mezin jî dibin sedema windahiyên canî û malî.

Li gorî daneyên Sîstema Çavdêriya Mirinên Rojane ya Spanyayê (MoMo), di navbera 15ê Gulana 2024an û 30ê Îlona 2024an de li Spanyayê 2,012 kes ji ber germahiya zêde mirine. Di destpêka salê heta 16ê Tebaxa 2025 ev hejmar gihîştiye 2 hezar û 405 kesan.

Tenê di du hefteyên pêşîn ên Tebaxê de, 931 kes ji ber germahiya zêde mirine.

Li gorî daneyên Enstîtuya Meteorolojiyê ya Dewletê (AEMET) di 16ê Tebaxê de li 224 stasyonên pîvandinê yên li seranserê welêt, germahî li ser 40 dereceyî bûye.

Her weha li Spanyayê şewatên daristanan li 23 herêman berdewam dikin.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Spanya şewatên daristanan
