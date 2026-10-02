Li Somayê di hilweşîna kana madenê de 5 karker mirin

Li Soma, navçeya Manîsayê kana komirê a bin erdê duh (1ê Cotmehê) di saet 14.00an de hilweşiya. Di helweşîna kanayê de hejmara karkerên mirine derket 5an. Kana komirê ya İmbat Madencilikê ye.
Di xebatên lêgerîn û rizgarkirinê yên di şevê de hatin kirin de gihîştin cenazeyên du karkeran û xebat hatibûn berdewam kirin. Walîtiya Manisayê vê sibê daxûyanî da. Di daxuyaniyê de hat diyar kirin ku ew gihîştine cenazeyên sê karkerên din û xebatên lêgerîn û rizgarkirinê bi dawî bûne.
Di hilweşînê de Halit Ersay, Kerim Oren, Ramazan İnce, Omer Karakaya û İsa Olcay mirin.
AFADê daxuyanî daye û gotiye ku heft karkerên di bin hilweşîna kanayê de mabûn, hatine derxistin û dermankirina du karkerên ku sax hatine rizgarkirin li nexweşxaneyê temam bûye.
Di xebatên lêgerîn û rizgarkirinê de AFAD, Ekîbên Agirkujîyê, Cenderme, Emniyet, UMKE, Ekîbên Tenduristiyê yên 112an, Heyva Sor, Rêveberiya Xizmetên Malbat û Civakî, Ekîbên Şaredariyê jî di nav de bi giştî 756 personel û 76 wesayîtan cih girtin. Ji Rêveberiya AFADê ya Bajarê Îzmîrê cîhazê dîtina bin erdê (M5) û cîhazê dîtina binê kavilan û ekîbên wan tevlî xebatan hatin kirin.
AFADê destnîşan kiriye û gotiye:
“Di encama xebatên lêgerîn û rizgarkirinê de 7 hemwelatiyên me yên madenkar ji bin hilweşînê hatin derxistin. Ji ber hilweşînê 5 hemwelatiyên me yên madenkar jiyana xwe ji dest dan, ji 2 hemwelatiyên me jî sax hatine rizgarkirin. Dermankirina yekî ji wan li nexweşxaneyê berdewam dike û dermankirina yê din jî temam bûye.”
Sendikaya Maden-Îşê a Serbixwe jî daxuyanî da û weha got:
"Cenazeyên 3 birayên me yên ku di bin hilweşîna li Soma İmbat Madencilikê de mabûn hatin dîtin û hejmara miriyan derket 5an. Rêveberê Şaxa me ya 1emîn a Egeyê Ramazan İnce, endamên me Halit Ersay, Kerim Oren, Omer Karakaya û İsa Olcay madenkarên ku jiyana xwe ji dest dane ne. Em ê daxuyaniya berfireh paşê di Navenda xwe ya Giştî de bidin. Bila serê me hemûyan sax be."
Soma İmbat Madencilik önünde Genel Merkez yönetimimizle bekleyişteyiz, sonuna kadar takip edeceğiz.— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 1, 2026
Hazırlık aşamasındaki Doğu 5 ayağında gerçekleşen göçükte 7 madenci kalmış olup 1 kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 2 kardeşimiz yaralı olarak kurtarılmıştır. Arama kurtarma… pic.twitter.com/0atQsmOnCT
Di heman kargehê di sala 2020an de jî karker miribûn
Hilweşîna di 1ê Cotmehê de, li kargehên İmbat Madencilikê bûyera yekem a ku bi mirinê encam dayî nîn e.
Di 10ê Nîsana 2020an de di xebatên lênêrîn û çakkirinê yên li beşa galeriyê ya kana şîrketê ya li Somayê de hilweşîn pêk hatibû û di encamê de Ersin Ozdogan, Salih Ayber û Erdinç Karaveli miribûn û karkerek jî bi birîndarî hatibû rizgarkirin.
Di 27ê Sibata 2015an de di kana lînyîtê ya İmbat Madencilik A.Şyê de qeza pêk hatibû û di encamê de Yusuf Çakiroğlu (35) jiyana xwe ji dest dabû.
(CA/AY)