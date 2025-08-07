Li Siwêdayê rêveberiyeke xweser hat avakirin

Komîteya Qanûnî ya Bilind a Siwêdayê ku ji aliyê serokatiya rohanî ya durziyan ve hatiye avakirin, bi daxuyaniyekê ragihand ku wê ji bo birêvebirina kar û barên bajêr û gundewarê wê ofîsa rêveberî ya demkî ava kiriiye. Her wiha fermandarekî nû ji hêzên ewlehiya hundirîn re erkdar kiriye.
Li gorî nûçeya ANHAyê di daxuyaniyê de wiha hate nivisîn:
“Siwêda di pêvajoyeke hesas û girîng re di encama sûc û binpêkirinên hêzên hikumeta veguhêz û komên çekdar ên girêdayî wê de der bas dibe. Lewma ji bo peydakirina pêdiviyên şêniyan û birêvebirina saziyan, pêwîstî bi tevgereke birêxistinkirî hebû.”
Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku birêvebirina kar û barên rêveberî, ewlehî û xizmetguzarî ya parêzgehê, parastina saziyên giştî û taybet, tunekirina gendeliyê û rakirina zulmê li ser welatiyan, ji erkên komîteyê ye.
Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin wê komîteyên şaxî yên pisporê alîkariyên xêraxwaziyê, lêkolînkirina rastiyan û sûcan, kar û barên windahiyan, kar û barên şehîdan û birîndaran, şopandina xebatên nexweşxaneyan û xebatên tenduristiyê, perwerdeyê, aborî û jîngehê, bên avakirin.
Di daxuyaniyê de hate aşkerakirin ku Mahir Xalib El Endarî bû sekreterê giştî yê parêzgehê, kolonêl Şekîb Ecwed Nasir bû fermandarê hêzên ewlehiya hundirîn û kolonêl Enwer Adil Ridwan bû sekreterê wî.
(AY)