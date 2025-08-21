Li Şirnexê ji ber ku petrol têkelî ava vexwarinê dibe jinan çalakî li dar xistin

Li Şirnexê xebatên lêgerîna petrolê, ku bi mehan e li gundê Kizilsûya li quntarên Çiyayê Gebarê, berdewam dikin, bandorek neyînî li ser jiyana gundiyan dike.
Jinên Kizilsûyê ji ber ku petrol têkelî ava wan a vexwarinê dibe pêştir jî li ber Walîtiya Şirnexê daxuyaniya çapemeniyê li dar xistibûn û xwestibûn ku xebatên lêgerînê demildest werin. Lê daxwaza wan nehatibû qebûlkirin.
Ji ber ku lêgerîna petrolê berdewam dike, vê carê jî jinan duh (20ê Tebaxê) rêya gund girtin.
Jinan rê li tankeran girtin
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, jinan rêya tankerên petrolê yên ku di gund re derbas dibûn girtin û nehiştin ku ew derbas bibin.
Jinên ku rê girtin, gotin, "Ava me tê jehrîkirin, jiyana me tê wêrankirin."
Piştî çalakiyê gelek jenderme şandin herêmê.
Jinan jî gotin ku ger daxwazên wan neyên bicîhanîn, ew ê çalakiya xwe bidomînin.
(TY/AY)