NÛÇE
Dîroka Weşanê: 22 Cotmeh 2025 07:57
 ~ Nûkirina Dawî: 22 Cotmeh 2025 08:03
2 xulek Xwendin

Li seranserî cîhanê 520 kesan ji Îranê xwest ku cezayên îdamê rawestîne

Li seranserî cîhanê zêdetirî 520 mafparêz û kesayetên siyasî bi daxuyaniyeke hevpar bang li rejîma Îranê kir ku cezayên îdamê bide sekinandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li seranserî cîhanê 520 kesan ji Îranê xwest ku cezayên îdamê rawestîne

Li seranserî cîhanê zêdetirî 520 parastvanên mafên mirovan û kesayetên siyasî têkildarî cezayên îdamê yên li Îran û Rojhilatê Kurdistanê hatine dayin, daxuyaniyeke hevpar dan.

Di daxuyaniyê de hate gotin ku ji roja Mesûd Pezeşkiyan bûye serokkomarê Îranê heta niha zêdetirî hezar û 800 kes hatine darvekirin, di her sê saetan carekê de kesek tê darvekirin, ji serê salê heta niha 38 jin jî hatine darvekirin.

IHR: Îranê îsal herî kêm 1000 kes darve kirine
IHR: Îranê îsal herî kêm 1000 kes darve kirine
24 Îlon 2025

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê  3 jê jin (Werîşe Muradî, Pexşan Ezîzî û Şerîfe Mihemedî) bi giştî 50 girtiyên siyasî bi gefa darvekirinê rû bi rû ne. Bi domdarî wiha hate gotin: “Îran dixwaze dîroka 1988’an ku 30 hezar girtiyên siyasî hatibûn darvekirin dîsa dubare bike. Di serî de girtiyên li rojhilatê Kurdistanê û Îranê, divê hemû cezayên darvekirinê tavilê bên bidawîkirin.”

Li Rojhilatê û Îranê di 6 mehan de 400 kes hatine darvekirin
Li Rojhilatê û Îranê di 6 mehan de 400 kes hatine darvekirin
2 Tîrmeh 2025

Di daxuyaniyê de bang li Komîseriya Bilind a Mafên Mirovan a Neteweyên Yekbûyî (NY) û saziyên navneteweyî jî hate xwestin ku ji bo cezakirina kesên tiliya wan di van binpêkirinan de heye tavilê gavan biavêjin.

Di Tebaxê de 197 kes li Îran û Rojhilatê hatin darvekirin
Di Tebaxê de 197 kes li Îran û Rojhilatê hatin darvekirin
26 Tebax 2025

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
İran Rejîma Îranê bidarvekirin darvekirin
