NÛÇE
Dîroka Weşanê: 16 Îlon 2025 16:24
 ~ Nûkirina Dawî: 16 Îlon 2025 16:26
1 xulek Xwendin

Li ser formayên Amedsporê dirûşmeya bi kurdî hate nivîsandin

Li Tirkiyeyê Amedspor yekemîn tîma futbolê ya profesyonele ku li ser formayên wan dirûşmeke bi Kurdî tê nivîsandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li ser formayên Amedsporê dirûşmeya bi kurdî hate nivîsandin
Fotograf: Amedspor / X

Amedspora ku di Lîga 1emîn a Trendyolê de ji bo şampiyoniyê têdikoşe, mohra xwe li dîroka Tirkiyeyê xist.

Amedsporê, hefteyek berê bi yek ji markayên qedîm ên Amedê Tezgel Komê re peymana sponsoriya sing imze kir.

Di çarçoveya peymanê de Amedsporê, di maça Pendiksporê de li ser sînga formaya xwe logoya sponsora nû hilgirt.

Li ser formayê dirûşma “Koma Me Bona We” heye û ji aliyê Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê(TFF)yê ve hate erêkirin.

Li Tirkiyeyê Amedspor yekemîn tîma futbolê ya profesyonele ku li ser formayên wan dirûşmeke bi Kurdî tê nivîsandin.

Amedspor di lîgê de di rêza 4emîn de ye.

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Amedspor Amed Spor
