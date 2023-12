Li Semsûrê di konteyniran de kursên kurdî dest pê kirin

Komeleya Lêkolînên Çand û Ziman a Feratê (Ferat-Der) ya ji ber erdhejên 6ê Sibatê navber dabû kursên xwe yên kurdî, dîsa dest bi dersan kir.

Hevserokê Ferat-Derê Kazim Tûrhalî diyar kir ku serîlêdanên wan ên kursan berdewam dikin û ew ê di rojên pêş de pola sêyan jî vekin.

Ferat-Der ji sala 2019an ve ye li Semsûrê xebatên ziman û çandê dimeşîne. Di erdhejên 6ê Sibatê de ziyaneke mezin gihîştibû avahiya Ferat-Derê û ji ber wê jî xebatên saziyê rawestiyabûn. Komeleyê li taxa Karapinar a Semsûrê 2 konteynir weke avahî saz kirin û ji xwe re cihek amade kir.

Bi 20 xwendekaran dest pê kir

Hevserokê Ferat-Derê Kazim Tûrhal bi nûçegîhanê MAyê Mahmût Altintaşî re axivî û diyar kir ku wan bi 20 xwendekaran di asta yekemîn û duyemîn de dest bi kursan kiriye: “Berî erdhejê xebatên me yên wekî panelan, xebatên çand û ziman hebûn. Lê bi erdhejê re em neçar man ku karê xwe rawestînin. Piştî erdhejê me hewl da careke din ji xwe re cihekî peyda bikin û xebatên xwe bidomînin. Gelek avahî hilweşiyan, gelek mirovên me jiyana xwe ji dest dan, lê em neçar man ku bi awayekî bijîn û xebata xwe bidomînin. Di encama xebatên me de me 2 konteynir dîtin û em niha hem xebatên komeleyê û hem jî dersên xwe di van her du konteyniran de dikin."

Turhalî da zanîn ku piştî erdhejê serîledanên wan zêdetir bûne: "Zehmetiyên konteynirê ji aliyê sermayê û biçûkbûna polê ve hene lê tevî vê yekê jî em kar û xebatên xwe didomînin. Ji ber ku konteynir biçûk in, em bi hejmareke kêm şagirtan ve polê vedikin. Serîlêdanên me hê berdewam dikin û meriv dikare bêje piştî erdhejê xwestek û germahiya ziman û gel hê zêde bûye.”

Tûrhalî her weha diyar kir ku li gor serîledanan ew ê kursên wekî muzîk, folklor û wênesaziyê jî vekin. (FD)