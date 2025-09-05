TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 5 Îlon 2025 12:02
 ~ Nûkirina Dawî: 5 Îlon 2025 12:11
1 xulek Xwendin

Li Semsûrê bi hinceta çêkirina rê daran dibirin

Piştî erdhejên 6ê Sibata 2023an, li lûtkeya Daristana Bajar a Karadagê dest bi çêkirina avahiyên TOKÎyê hate kirin. Ji ber çêkirina avahiyan, beşeke daristanê hate tunekirin. Niha jî bi hinceta çêkirina rê dar tên birîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Fotograf: Ajansa Mezopotamyayê

Li Daristana Bajar a Karadagê ya li Semsûrê bi hinceta çêkirina rê qirkirina daran tê kirin.

Daristana Bajar a Karadagê ya li navenda Semsûrê, ji ber xebatên çêkirina rê yên Serokatiya îdareya Xaniyên Komelî (TOKÎ) û Hêwirgeha Milkî tê texrîbkirin.

Piştî erdhejên 6ê Sibata 2023an, li lûtkeya Daristana Bajar a Karadagê dest bi çêkirina avahiyên TOKÎyê hate kirin. Ji ber çêkirina avahiyan, beşeke daristanê hate tunekirin. Îcar jî bi hinceta çêkirina rê dar tên birîn.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê ji bo rêya ku Rêvebiriya Bajar a Çandinî û Daristanan dixwaze çêbike, dar tên îşaretkirin. Piştre jî darên hatine îşaretkirin tên birîn.

Balkêş e ku darên gelek dûrî cihê rê ne jî tên birîn. Hat zanîn ku dê bi hinceta çêkirina rê bi hezaran dar bên birîn.

(AY)

