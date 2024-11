Li sê bajaran tayînkirina qeyûm tê protestokirin

Wezareta Karên Navxweyî vê sibê qeyûm tayînî Şaredariyên Bajarê Mezin ê Mêrdîn, Êlihê û Şaredariya Xelfetiyê kir. Her sê şaredarî di bin rêveberiya Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan(DEM) de ne.

Hevşaredarê Bajarê Mezin ê Mêrdînê Ahmet Turk, Hevşaredarê Xelfetiyê Mehmet Karayilan û Hevşaredara Êlihê Gulîstan Sonûk ji wezîfeyê hatin girtin.

Hilbijêrên DEM Partiyê li Mêrdîn, Êlih û Xelfetiyê tayînkirina qeyûman protesto kirin.

🔴 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım



Yurttaşlar, ablukaya alınan belediye binasına girmeye çalışıyor. pic.twitter.com/IVQqyYaxdo — bianet (@bianet_org) November 4, 2024

Mêrdîn

Hevşaredarên Bajarê Mezin ê Mêrdînê Ahmet Turk û Devrîm Demîr bi gelek partiyiyan re çûn ber avahiya şaredariyê.

Hevserok û kesên pê re yên xwestin bikevin şaredariyê ji aliyê polîsan ve bi mertalan hatin astengkirin û rastî êrîşê hatin. Parlamentera Mêrdînê ya DEM Partiyê Bêrîtan Guneşê bertek nîşanî qeyûm da û got, “Dê rûyê we negire ku hûn li zarok û malbatên xwe binêrin. Sed sal in vê gelî paşde gav neavêtiye û serî netewandiye. “Ev gel wê serî natewîne, bila ev jî weha bê zanîn.

Hevşaredar Devrîm Demîr li ber avahiya şaredariyê di mudaxeleya polîsan a bi gaza bîberê de nexweş ket. Hate zanîn ku rewşa tenduristiya Demîrê ku rakirin ambûlansê baş e.

Welatiyên ku li ber şaredariyê di bin dorpêçê de sekinîne, tayînkirina qeyûman bi dirûşmeyan şermezar dikin.

Êlih û Xellfetî

Li Êlihê Hevşaredar Gulîstan Sonûk û Yeşîl Işik çûn ber avahiya şaredariyê. Girseya li vir kom bûye bê navber dirûşmên "Qeyûmê dizek", “Qeyûm dê biçin gel dê were”, “Na ji darbeyê re” û “Em ê bi berxwedanê bi ser kevin” berz kir.

Welatiyek bertek nîşanî tayînkirina qeyûm da û got: “Madem dê we qeyûm tayîn bikira, wê demê we çima hilbijartin li dar xist? Min dayik û bavê xwe yê kal ji derve anî. Dengê xwe dan. Em vê neheqiyê qebûl nakin. Heke hûn bêdeng bimînin, wê demê hûn şeytanên bêziman in.”

Li navçeya Xelfetî ya Rihayê jî tayînkirina qeyûman li ber avahiya şaredariyê hat protestokirin.

Hevşaredar Mehmet Karayilan li ber Şaredariya Xelfetiyê daxuyanî da wiha got: “Em biryara qeyûmê nas nakin. Em ê bi hêza ku ji gelê xwe distînin vê wezîfeyê bidomînin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, kombûna welatiyan a li ber avahiya şaredariyê ya dorpêçkirî berdewam dike.

Ji bo Şaredariyên Êlih, Mêrdîn û Xelfetiyê qeyûm hat tayînkirin

