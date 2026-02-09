TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.02.2026 10:41 9 Sibat 2026 10:41
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.02.2026 10:47 9 Sibat 2026 10:47
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Şaredariya Amedê serlêdanên kursên ziman dest pê kirin

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê ji bo qonaxa nû ya kursên zimên deriyên xwe vedike. Di kursên ku dê bi 5 zimanan werin dayîn de serlêdan heta 16ê sibatê berdewam dikin. Di nav zimanan de suryanî jî heye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, bi armanca piştgirîkirina pirzimanî û pirçandiyê, bernameya perwerdehiyê ya dewra nû da destpêkirin.

Kursên ku ji aliyê Serokatiya Daîreya Karên Çandî, Hunerî û Civakî ve tên birêvebirin, dê ji bo hemû welatiyên ser 16 saliyê re bêpere (belaş) bin.

5 ziman û astên cuda

Di qonaxa nû de perwerdehî di serî de bi zaravayên kurdî û zimanên herêmî tên dayîn. Bernameya kursan bi vî rengî hat dabeşkirin:

Kurmancî: Asta destpêkê, A1, A2 û B1.

Zazakî: A1, A2 û B1.

Ermenî: A1 û A2.

Suryanî: A1.

Soranî: Atolyeya asta A1.

Her wiha ligel perwerdehiya zimên, ji bo kesên ku dixwazin di kurmanciyê de pispor bibin "Atolyeya Xwendin û Nivîsandina Kurmancî" jî hat amadekirin.

Serlêdan bi rêya înternetê ne

Welatiyên ku dixwazin beşdarî kursan bibin, dikarin di navbera 7 û 16ê sibatê de bi rêya navnîşana dismek.diyarbakir.bel.tr qeydên xwe çêbikin. Perwerdehî bi tevahî bêpere ne û piştî temamkirina kursê dê bawername (sertîfîka) werin dayîn.

(AY)

