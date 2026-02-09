Li Şaredariya Amedê serlêdanên kursên ziman dest pê kirin

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, bi armanca piştgirîkirina pirzimanî û pirçandiyê, bernameya perwerdehiyê ya dewra nû da destpêkirin.
Kursên ku ji aliyê Serokatiya Daîreya Karên Çandî, Hunerî û Civakî ve tên birêvebirin, dê ji bo hemû welatiyên ser 16 saliyê re bêpere (belaş) bin.
5 ziman û astên cuda
Di qonaxa nû de perwerdehî di serî de bi zaravayên kurdî û zimanên herêmî tên dayîn. Bernameya kursan bi vî rengî hat dabeşkirin:
Kurmancî: Asta destpêkê, A1, A2 û B1.
Zazakî: A1, A2 û B1.
Ermenî: A1 û A2.
Suryanî: A1.
Soranî: Atolyeya asta A1.
Her wiha ligel perwerdehiya zimên, ji bo kesên ku dixwazin di kurmanciyê de pispor bibin "Atolyeya Xwendin û Nivîsandina Kurmancî" jî hat amadekirin.
Serlêdan bi rêya înternetê ne
Welatiyên ku dixwazin beşdarî kursan bibin, dikarin di navbera 7 û 16ê sibatê de bi rêya navnîşana dismek.diyarbakir.bel.tr qeydên xwe çêbikin. Perwerdehî bi tevahî bêpere ne û piştî temamkirina kursê dê bawername (sertîfîka) werin dayîn.
(AY)