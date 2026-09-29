TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 29.09.2026 08:24 29 Îlon 2026 08:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.09.2026 08:52 29 Îlon 2026 08:52
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li rojnameger Oznur Degerê dozeke din hat vekirin

Bi tohmeta ku "propagandaya rêxistinê kiriye" dozeke nû li rojnameger Oznur Degerê hat vekirin. Her weha nûçeyên ku Oznurê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî yê astengkirî parve kirine wekî sedem hatine nîşandan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li rojnameger Oznur Degerê dozeke din hat vekirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Rêvebira Nûçeyan a JINNEWSê Oznur Degerê bi tohmeta ku  "propagandaya rêxistinê kiriye" dozeke nû hat vekirin.

Serdozgeriya Komarî ya Wanê lêpirsîn daye dest pê kirin û di çarçoveya wê lêpirsînê de îdianame hatiye amadekirin.

Li rojnameger Oznur Degerê dozek nû vekirin
Li rojnameger Oznur Degerê dozek nû vekirin
20 Nîsan 2026

Her weha îdianame ji aliyê 4emîn Dadgeha Cezayê Giran a Wanê ve hat qebûlkirin.

Nûçeyên ku Oznurê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî yê astengkirî parve kirine wekî sedem hatine nîşandan.

Danişîna yekem a îdianameyê ku ji hêla 4emîn Dadgeha Cezayê Giran a Wanê ve hatiye qebûlkirin dê di 19ê Kanûna Paşîna 2027an de were lidarxistin.

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Oznur Deger jinnews
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê