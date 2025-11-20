Li Rihayê zarokê karker ê ku rastî îşkenceya hostayê xwe hatibû, mir

Li Hewag, navçeya Rihayê li kargeheke dartaşiyê, karkerê zarok Muhammed Kendirciyê 15 salî weke şagirt dixebitî. Hostayê Kendirci Habîp Aksoy û hevalê Aksoy ku nasnameya wî aşkere nebûye, destê Kendircî girê didin û îşkenceyê lê dikin. Piştre bi kompresorê hewaya bi zext dide Kendirci. Piştî agahdarkirinê Muhammed Kendirci yê ku bi giranî birîndar bûbû, ji aliyê tîmên tenduristiyê ve rakirin nexweşxaneyê.
Kendirciyê ku zirareke giran gihîştibû organên wî pêşî ji aliyê tîma tenduristiyê ve birin Nexweşxaneya Dewletê ya Hewagê a Mehmet Enver Yildirim. Ji wir, ji ber giraniya rewşa wî, ew veguhestin Nexweşxaneya Dewletê ya Balikligolê û paşê jî sewqî Nexweşxaneya Lêkolînê a Zanîngeha Harranê.
Hosta hat girtin
Hosta Habip Aksoyê ku di çarçoveya lêpirsînê de hatibû desteserkirin, bi şertên kontrola edlî serbest bûbû. Li ser îtirazê Aksoy dîsa hat girtin.
