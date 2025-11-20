TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 20 Mijdar 2025 11:42
 ~ Nûkirina Dawî: 20 Mijdar 2025 11:44
1 xulek Xwendin

Li Rihayê zarokê karker ê ku rastî îşkenceya hostayê xwe hatibû, mir

Li Hewag, navçeya Rihayê li kargeheke dartaşiyê, karkerê zarok Muhammed Kendirciyê 15 salî rastî îşkenceya bi kompresorê a hostayê xwe hat. Kendirciyê ku 5 roj bû li nexweşxaneyê dihat dermankirin, koça dawî kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Rihayê zarokê karker ê ku rastî îşkenceya hostayê xwe hatibû, mir

Li Hewag, navçeya Rihayê li kargeheke dartaşiyê, karkerê zarok Muhammed Kendirciyê 15 salî weke şagirt dixebitî. Hostayê Kendirci Habîp Aksoy û hevalê Aksoy ku nasnameya wî aşkere nebûye, destê Kendircî girê didin û îşkenceyê lê dikin. Piştre bi kompresorê hewaya bi zext dide Kendirci. Piştî agahdarkirinê Muhammed Kendirci yê ku bi giranî birîndar bûbû, ji aliyê tîmên tenduristiyê ve rakirin nexweşxaneyê.

Kendirciyê ku zirareke giran gihîştibû organên wî pêşî ji aliyê tîma tenduristiyê ve birin Nexweşxaneya Dewletê ya Hewagê a Mehmet Enver Yildirim. Ji wir, ji ber giraniya rewşa wî, ew veguhestin Nexweşxaneya Dewletê ya Balikligolê û paşê jî sewqî Nexweşxaneya Lêkolînê a Zanîngeha Harranê.

Hosta hat girtin

Hosta Habip Aksoyê ku di çarçoveya lêpirsînê de hatibû desteserkirin, bi şertên kontrola edlî serbest bûbû. Li ser îtirazê Aksoy dîsa hat girtin.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
kuştina zarokan Zarokên Karker
