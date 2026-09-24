Li Rihayê bi pileya 5,4an erd hejiya

Li Rihayê îro saet di 10.40î de erd hejiya.
Serokatiya Rêvebiriya Karesaratan û Rewşa Lezgîn(AFAD) aşkere kir ku navenda erdhejê navçeya Karakopruya Rihayê ye û mezinahiya erdhejê jî 5,4 e.
AFADê diyar kir ku erdhej 7,39 kîlometre di bin erdê de pêk hatiye.
Li gorî Ajansa Anadoluyê erdhej li bajarên derdorê jî hatiye hîskirin. Piştî erdhejê hin welatî li avahiyên xwe derketine der û qadên vekirî sekinîne.
Her weha Resetxaneya Kandilliyê û Esnîtituya Lêkolînên Erdhejan a Zanîngeha Bogaziçiyê di saet 10.51ê de daxuyanî da û got ku navenda erdhejê pinarbaşi ye û mezinahiya erdhejê jî weke 5,8ê pîvaye.
Kandilliyê di saet 11.02an de careke din daxuyanî da û diyar kir ku mezinahiya erdhejê 5.5 e û kurahiya wê jî 5,1 e.
Tişta ku dibe sedem ku Resetxaneya Kandilli û AFAD derbarê mezinahî û kûrahiya erdhejê de daneyên cuda pêşkêş bikin ev e ku her du sazî torên sîsmîk ên cuda bi kar tînin û rêbazên wan ên pîvan û analîzê ji hev cuda ne.
(VC/AY)