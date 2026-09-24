TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 24.09.2026 11:22 24 Îlon 2026 11:22
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 24.09.2026 11:25 24 Îlon 2026 11:25
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Rihayê bi pileya 5,4an erd hejiya

AFADê aşkere kir ku navenda erdhejê navçeya Karakopruya Rihayê ye û mezinahiya erdhejê jî 5,4 e. Her weha Resetxaneya Kandîlliyê jî ragihand ku mezinahiya erdhejê 5,5 e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Li Rihayê bi pileya 5,4an erd hejiya
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Rihayê îro saet di 10.40î de erd hejiya.

Serokatiya Rêvebiriya Karesaratan û Rewşa Lezgîn(AFAD) aşkere kir ku navenda erdhejê navçeya Karakopruya Rihayê ye û mezinahiya erdhejê jî 5,4 e.

AFADê diyar kir ku erdhej 7,39 kîlometre di bin erdê de pêk hatiye.

Li gorî Ajansa Anadoluyê erdhej li bajarên derdorê jî hatiye hîskirin. Piştî erdhejê hin welatî li avahiyên xwe derketine der û qadên vekirî sekinîne.

Her weha Resetxaneya Kandilliyê û Esnîtituya Lêkolînên Erdhejan a Zanîngeha Bogaziçiyê di saet 10.51ê de daxuyanî da û got ku navenda erdhejê pinarbaşi ye û mezinahiya erdhejê jî weke 5,8ê pîvaye.

Kandilliyê di saet 11.02an de careke din daxuyanî da û diyar kir ku  mezinahiya erdhejê 5.5 e û kurahiya wê jî 5,1 e.

Tişta ku dibe sedem ku Resetxaneya Kandilli û AFAD derbarê mezinahî û kûrahiya erdhejê de daneyên cuda pêşkêş bikin ev e ku her du sazî torên sîsmîk ên cuda bi kar tînin û rêbazên wan ên pîvan û analîzê ji hev cuda ne.

(VC/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
erdhej Riha afad
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê