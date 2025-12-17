Li Qersê dîmenên roviyê sor û teyrê baz hat kişandin

Hewaya sar û berfa zêde ya li Qersê rasterast bandorê li jiyana ajalên kovî jî dike.
Li Qamûşana Qersê germahiya hewayê ya bi şev di binê sifirê de heta 12 pileyan kêm dibe û ji ber vê yekê ajalên kovî ji bo peydakirina xwarinê rûbirûyê zihmetiyan dibe.
Li herêma nêzîkî gundê Asbogayê ku 10 kîlomêtro dûrî navçeyê ye, dîmenên roviyê sor û teyrê baz ê ku zivistanê kêm xuya dike yên ku li dû xwarinê ketine, hat kişandin.
Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê roviyê ku li ser berfê hinekî meşiya paşê ji herêmê dûr ket û çû, baz jî li esman firiya û ji çavan dûr ket.
