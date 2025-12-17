TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 17.12.2025 15:19 17 Kanûn 2025 15:19
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.12.2025 15:22 17 Kanûn 2025 15:22
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Qersê dîmenên roviyê sor û teyrê baz hat kişandin

Li Qamûşanê germahiya hewayê ya bi şev di binê sifirê de heta 12 pileyan kêm dibe û ji ber vê yekê ajalên kovî ji bo peydakirina xwarinê rûbirûyê zihmetiyan dibin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Qersê dîmenên roviyê sor û teyrê baz hat kişandin

Hewaya sar û berfa zêde ya li Qersê rasterast bandorê li jiyana ajalên kovî jî dike.

Li Qamûşana Qersê germahiya hewayê ya bi şev di binê sifirê de heta 12 pileyan kêm dibe û ji ber vê yekê ajalên kovî ji bo peydakirina xwarinê rûbirûyê zihmetiyan dibe.

Li herêma nêzîkî gundê Asbogayê ku 10 kîlomêtro dûrî navçeyê ye, dîmenên roviyê sor û teyrê baz ê ku zivistanê kêm xuya dike yên ku li dû xwarinê ketine, hat kişandin.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê roviyê ku li ser berfê hinekî meşiya paşê ji herêmê dûr ket û çû, baz jî li esman firiya û ji çavan dûr ket.

(TY/AY)

