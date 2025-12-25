Li Qerejdaxê avên bin erdê zuha bûne: Koçer ji cih û warên wan tên derxistin

Kûrbûna krîza avhewayê, xebatên madenê yên ku ji ber pêşbaziya aborî ya cîhanî û kolandina bîrên avê yên bêkontrol, li gelek herêman bûye sedema daketinek girîng a asta ava binê erdê.
Ziwabûna çavkaniyên avê rasterast bandor li civakên koçer kiriye ku çavkaniya wan a sereke ya debara wan ajaldarî ye. Ji ber zehmetiya zêde ya gihîştina avê, rêyên koçberiyê yên koçeran her tim diguherin.
Herêma Qerejdaxa Amedê ji ber erdê xwe yê kevirî û şert û mercên ne guncaw di dîrokê de ji bo xwedîkirina ajalan bûye jîngehek girîng. Lêbelê, bandora zêde ya kolandina bîrên avê û kêmbûna çavkaniyên avê li herêmê çêregeh lawaz kiriye; çêre hişk bûne û pêdiviyên ava vexwarinê yên ajalan êdî nayên dabînkirin.
"Em ji ber nebûna av û giyê hatin vir"
Malbata Demirel li Qerejdaxê debara xwe bi xwedîkirina ajalan dikin. Tenê yek ji wan malbatan e ku ji ber nebûna av û çêrê neçar mane rêya xwe ya koçberiyê biguherînin.
Îsal, malbat ber bi qeraxên Çemê Dîcleyê yên nêzîkî kampusa Zanîngeha Dîcleyê ve çûn da ku ajalên xwe biçêrînin û bigihîjin avê. Lêbelê, qirêjiya çem, mirina masiyan û bêhna nebaş bikaranîna avê ji bo ajalan ne gengaz kir. Li Amedê, nêzîkî heft meh berê, teqîna lûleya kanalîzasyonê ya nêzîkî Pira Zanîngeha Dîcleyê bû sedema mirina masiyan, hişkbûna darên baxçeyan û nixumandina bêhn û heriyê li jîngehê. Vê rewşê bandor li malbata Demirel jî kir.
Mehmet Demirelê ku debara xwe bi ajalan dike, ji bo krîza avê ya ku ew pê re rû bi rû dimînin wiha vegot:
"Em ji gundê Gumuştaşa Çinarê tên vir. Em bi ajalan re mijûl dibin. Li Qerejdaxê her tim bîr dikolin û ava me ya binê erdê kêm bûye. Ev sê-çar salên dawî pirsgirêkek mezin a avê heye. Her ku av tê qutkirin, em neçar in ku koç bikin. Ji ber ku ne giya û ne jî av heye, em hatine vir. Em ji vê çem ajalên xwe av didin, lê di van demên dawî de av ewqas qirêj bûye ku ajalan jê venaxwin. Li jorê çem ava kaniyê heye, ji ber vê yekê em neçar in ku ji wir bînin. Çem di van çend rojên dawî de ji ber bêhnê bêhn nemaye û masî dest bi mirinê kirine."
Sevgî Yardimciya ji heman malbatê, zehmetiyên xwe wiha kurteber kir:
"Ji ber kolandina bîrên avê domdar a li Qerejdaxê, ne av maye, ne şînkayî. Em êdî nikarin ajalên xwe biçêrînin. Ne giya heye, ne av heye. Em ji ber neçariyê hatine jiyana koçeriyê. Em bi zarokên xwe re di konan de dijîn. Ava çem ji ber bêhnê nayê bikaranîn. Her sal em diçin cihekî cuda. Jiyana koçeriyê êdî ne jiyan e, bûye rezîlî. Ger em neçar nebûna, em ê vê jiyanê berdewam nekin."
"Şilekên Kîmyewî dirijînin nava axê"
Ahmet Înan, parêzer û endamê Komîsyona Bajarvanî û Jîngehê ya Baroya Amedê, diyar kir ku xebatên madenê û petrolê li herêmê, bi taybetî ji sala 2020an vir ve, du-sê qat zêde bûne.
Înan mînaka Kana Diminê li Licê bi bîr xist û daxuyaniya xwe wiha domand:
"Her çend divê şileyên bakterî û kîmyewî yên ku di dema derxistina petrolê de çêdibin werin veqetandin jî, şîrket van şileyan dikolin û dirijînin axê da ku ji lêçûnan dûr bikevin. Ev bermayiyên di nav çavkaniyên avê yên bin erdê de tevlihev dibin, ava vexwarinê qirêj dikin. Teqînên di madenan de keviran diherikînin, xetera tevlihevkirina şileyên qirêj bi ava paqij re zêde dikin. Bîrên avê yên li gundan hatine vekirin pir caran qirêj dibin, û gundî neçar in ku ji bo tezmînatê doz vekin.
"Di dema operasyonên madenê sifir de, dabînkirina avê ya gundê Kocmarin hate qutkirin. Rêveberiya Giştî ya Karên Hîdrolîk ên Dewletê (DSÎ) destûr nedabû projeyê; paşê, derket holê ku proje ne rêkûpêk û neqanûnî ye. Tevî vê yekê, li herêmê hema hema tu mekanîzmayek kontrolê tune ye. Bazirganî û sermaye tên parastin, ne av, ax û jiyan.” Di vê pergalê de, çavkaniyên me yên avê yek bi yek winda dibin. Ji ber ku herêma Karadacağ ji bo çandiniyê ne guncaw e, çandiniya ajalan hema hema yekane çavkaniya debara mirovan e. Çandiniya ajalan a li ser çêrê yek ji dînamîkên jiyana me ye. Kana pumisê ku OYAK dixwaze li heman herêmê veke, bûye sedema nerazîbûnek tund ji aliyê gundiyan ve. Li herêmê, hem şîr û hem jî goştê ji çandiniya ajalan saxlem in û xwarina sûnî tê de tune ye. Bi demê re, ev rewş gihîştiye astekê ku tenduristiya mirovan bi giranî tehdît dike.”
Înan axaftina xwe ya ku tê de rewşa herêmê wekî "krîza jiyanê" bi nav kir, wiha bi dawî kir:
"Çandiniya heywanan a li ser çêreyan yek ji formên bingehîn ên hilberînê di civakê de ye. Dema ku ev dever têne wêrankirin, cotkarên piçûk winda dibin. Tiştê ku dimîne çandiniyên pîşesaziyê yên mezin û pergalek yekdestdar e. Ev pêvajo bi zanebûn çandiniya heywanan a kevneşopî ji holê radike. Her ku krîza avhewayê kûrtir dibe, çavkaniyên me yên avê bi lez winda dibin. Tevî vê yekê, çalakiyên madenê û petrolê bê sînor têne destûr kirin. Çavkaniyên me yên avê yên dawîn ên mayî li ber çavên me winda dibin."
Tanker hatin şandin
Ji aliyekî din ve, Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, ku hewlên xwe ji bo pêşîgirtina li koçberbûna şivanên koçer û pêşxistina çandinî û xwedîkirina heywanan didomîne, li seranserê bajêr gelek projeyan pêk tîne.
Serokatiya Daîreya Xizmetên Bejahiyê hewl da ku di Tîrmeha 2025an de bi karanîna gol, kanalên avê, tankerên avê û kamyonên avdanê, ji bo nêzîkî milyonek ajalên piçûk û mezin ên li bilindahiyên Qerejdaxê ava vexwarinê peyda bike. Tîman li gorî daxwazên şivanan rojane tanker û kamyonên avdanê şandin deverên bê av. Di vê çarçoveyê de, hewcedariyên avê yên bi deh hezaran ajalan li Deşta Tikme, ku li Taxa Kirkkoyun a navçeya Rezanê ye, jî bi tankeran hatin dabînkirin.
Velat Özer, Serokê Daîreya Xizmetên Bejahiyê bang li ajaldar û cotkaran kir ku dema ku bîrên kolandinê têne vekirin, DİSKİ û yekîneyên têkildar ên Şaredariya Bajarê Mezin agahdar bikin û avê bi rêkûpêk bikar bînin.
Derbarê Koçeran de
Civakên ku bi xwedîkirina ajalan debara xwe dikin û piraniya salê koçberiyê dikin, li herêmên cuda bi navên cûrbecûr têne zanîn, wek Koçer, Yoruk, Tirkmen û Transhumant, lê di nav Kurdan de, ev şêwaza jiyanê wekî Koçer tê pênasekirin.
Ji ber zehmetiyên ragirtina ajalên xwe di cihên girtî de ji bo demên dirêj û bandora şert û mercên avhewayê, malbatên Koçer neçar in ku tevahiya salê koçberî herêmên ku ew dikarin av û çêrgehê bibînin bibin.
Rêyên koçberiyê yên Koçeran li gorî avhewa, erdnîgarî û hilberîna çêrgehê diguherin; li hin herêman, ew di bihar û havînê de diçin platoyên bilind da ku ajalên xwe li çêrgehên sar û berhemdar biçêrin, û di zivistanê de dadikevin herêmên nizmtir û nermtir. Ev koçberî ne tenê pêdiviyek aborî ye, lê di heman demê de şêwazek jiyanê ya çandî ye ku ji nifşekî bo nifşekî din tê veguhastin. Di dema koçberiyê de, malbat neçar in ku lênêrîna ajalan bikin, çavkaniyên avê birêve bibin û xwe li gorî guhertinên demsalî biguncînin.
Jiyana Koçeran bi hevgirtina civakî û dabeşkirina klasîk a kar di nav malê de li gorî kodên zayendî tê şekilkirin. Jin, zarok û kal û pîr bi gelemperî berpirsiyarê dabînkirina pêdiviyên rojane yên li kampan in, di heman demê de mêr bi lênêrîna heywanan û birêvebirina çêrgehan ve mijûl in. Jiyana gelê koçer têkiliyek rasterast bi xwezayê re vedihewîne, ku bandorek kûr li ser avahiya civakî, aborî û çandî ya civakê dike.