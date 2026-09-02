Li peravên Silivriyê du keştî li hev qelibîn: Pêwendî bi 10 personelan re qut bûye
Li peravên Silivriya Stenbolê du keştiyên bazirganiyê yên bi ala Tirkiyeyê li hev ketin.
Li gorî daxuyaniya Walîtiya Stenbolê, qeza di saet 03.00ê roja Çarşema 2ê Îlonê de, 18 mîl li başûrê peravên Silivriyê rû da.
Keşitîya bazirganiyê ya bi navê ALSU ku ji Kocaeliyp diçû Alîagayê û keşitîya bazirganiyê ya bi navê TUGBERK İMAMOGLU ku ji Bendera İskenderunê diçû Eregliya Karadenizê li hev ketin.
Pêwendiya bi 10 personelan re qut bûye
Piştî qezayê gelek keştî û kelekên Ewlehiya Keştiyan û Fermandariya Ewlehiya Beravan a Marmara û Bogazan û helîkoptereke Ewlehiya Beravan ji bo herêmê hatin şandin.
Walîtiyê aşkere kir ku li gorî daneyên destpêkê ên tîman, di keştîya bi navê ALSUyê de ti zirarên mezin ên berbiçav tune ne.
Lêbelê bi keştîya bi navê TUGBERK İMAMOGLU û 10 personelên di nav wê de re hêj pêwendî nehatiye danîn.
Li herêmê xebatên lêgerîn û rizgarkirinê berdewam dikin.
Derbarê sedema qezayê de hê ti daxuyanî nehatiye dan.
(NÖ/AY)