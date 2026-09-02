TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.09.2026 09:21 2 Îlon 2026 09:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.09.2026 09:23 2 Îlon 2026 09:23
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li peravên Silivriyê du keştî li hev qelibîn: Pêwendî bi 10 personelan re qut bûye

Li peravên Silivriyê du keştiyên bazirganiyê li hev qelibîn. Piştî bûyerê li herêmê xebatên lêgerîn û rizgarkirinê berdewam dikin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li peravên Silivriyê du keştî li hev qelibîn: Pêwendî bi 10 personelan re qut bûye
Fotograf: Ajansa Anadoluyê
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li peravên Silivriya Stenbolê du keştiyên bazirganiyê yên bi ala Tirkiyeyê li hev ketin.

Li gorî daxuyaniya Walîtiya Stenbolê, qeza di saet 03.00ê roja Çarşema 2ê Îlonê de, 18 mîl li başûrê peravên Silivriyê rû da.

Keşitîya bazirganiyê ya bi navê ALSU ku ji Kocaeliyp diçû Alîagayê û keşitîya bazirganiyê ya bi navê TUGBERK İMAMOGLU ku ji Bendera İskenderunê diçû Eregliya Karadenizê li hev ketin.

Pêwendiya bi 10 personelan re qut bûye

Piştî qezayê gelek keştî û kelekên Ewlehiya Keştiyan û Fermandariya Ewlehiya Beravan a Marmara û Bogazan û helîkoptereke Ewlehiya Beravan ji bo herêmê hatin şandin.

Walîtiyê aşkere kir ku li gorî daneyên destpêkê ên tîman, di keştîya bi navê ALSUyê de ti zirarên mezin ên berbiçav tune ne.

Lêbelê bi keştîya bi navê TUGBERK İMAMOGLU û 10 personelên di nav wê de re hêj pêwendî nehatiye danîn.

Li herêmê xebatên lêgerîn û rizgarkirinê berdewam dikin.

Derbarê sedema qezayê de hê ti daxuyanî nehatiye dan.

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Keştî qeza
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê