Li parlamentoyê zarokek îstismar kirin: Kesek hat girtin, 5 kes rastî lêpirsîna îdarî hatin

Serdozgeriya Komarî ya Enqereyê derbarê H.I.G. de, ku tê îdiakirin dema ku li xwaringeha Parlamentoyê dixebitî, zarokek stajyer îstismar kiriye, daxuyaniyek weşand.
Serdozgeriya Komarî ragihand ku ji gumanbaran H.I.G. ku karmendek Parlamentoyê, bi tohmeta ku "tacîza zayendî li zarokek kiriye" hatiye girtin.
Her weha derbarê 5 kesan de jî lêpirsîna îdarî hate destpêkirin û derbarê wan de tedbîrên îdarî hatin girtin.
Lêpirsîn berdewam dike
Di daxuyaniyê de weha hat gotin:
"Di 4ê Kanûna Pêşîn a 2025an de, mexdûr D.K.yê serî li Rêveberiya Şaxa Zarokan a Emniyeta Enqereyê da û îdia kir ku dema ew li parlamentoyê weke stajiyer xebitiye, gumanbarê bi navê H.Î.G. tacîza zayendî li wê kiriye. Piştî vê îdiayê Serdozgeriya Komarî ya Enqereyê lêpirsîn da destpêkirin. Di çarçoveya lêpirsînê de îfadeya mexdûr D.K.yê li Navenda Çavdêriya Zarokan hate girtin û gumanbar H.Î.G. di 10ê Kanûna Pêşîn a 2025an de li gorî talîmatan hate zeftkirin û desteserkirin. Gumanbar îro birin 5emîn Dadgeha Cezê û Aştiyê a Enqereyê û dadgehê bi tohmeta tacîza zayendî li zarokê kiriye biryara girtina gumanbar H.Î,G. da.
Lêpirsîn bi berfirehî û bi hûrgilî berdewam dike.
Bi rêzdarî ji raya giştî re hate ragihandin."
(NÖ/AY)