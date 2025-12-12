TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 12 Kanûn 2025 16:42
 ~ Nûkirina Dawî: 12 Kanûn 2025 16:45
1 xulek Xwendin

Li parlamentoyê zarokek îstismar kirin: Kesek hat girtin, 5 kes rastî lêpirsîna îdarî hatin

Li xwaringeha parlamentoyê zaroka ku weke stajiyer dixebitî rastî îstismarê hat. Têkildarî bûyerê lêpirsîna îdarî hate destpêkirin û di encamê de kesek hat girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li parlamentoyê zarokek îstismar kirin: Kesek hat girtin, 5 kes rastî lêpirsîna îdarî hatin

Serdozgeriya Komarî ya Enqereyê derbarê H.I.G. de, ku tê îdiakirin dema ku li xwaringeha Parlamentoyê dixebitî, zarokek stajyer îstismar kiriye, daxuyaniyek weşand.

Serdozgeriya Komarî ragihand ku ji gumanbaran H.I.G. ku karmendek Parlamentoyê, bi tohmeta ku "tacîza zayendî li zarokek kiriye" hatiye girtin.

Her weha derbarê 5 kesan de jî lêpirsîna îdarî hate destpêkirin û derbarê wan de tedbîrên îdarî hatin girtin.

Lêpirsîn berdewam dike

Di daxuyaniyê de weha hat gotin:

"Di 4ê Kanûna Pêşîn a 2025an de, mexdûr D.K.yê serî li Rêveberiya Şaxa Zarokan a Emniyeta Enqereyê da û îdia kir ku dema ew li parlamentoyê weke stajiyer xebitiye, gumanbarê bi navê H.Î.G. tacîza zayendî li wê kiriye. Piştî vê îdiayê Serdozgeriya Komarî ya Enqereyê lêpirsîn da destpêkirin. Di çarçoveya lêpirsînê de îfadeya mexdûr D.K.yê  li Navenda Çavdêriya Zarokan hate girtin û gumanbar H.Î.G. di 10ê Kanûna Pêşîn a 2025an de li gorî talîmatan hate zeftkirin û desteserkirin. Gumanbar îro birin 5emîn Dadgeha Cezê û Aştiyê a Enqereyê û dadgehê bi tohmeta tacîza zayendî li zarokê kiriye biryara girtina gumanbar H.Î,G. da.

Lêpirsîn bi berfirehî û bi hûrgilî berdewam dike.

Bi rêzdarî ji raya giştî re hate ragihandin."

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
îSTISMARA LI ZAROKAN Meclîs îstismara zarokan Parlamento
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê