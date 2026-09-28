TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 28.09.2026 14:31 28 Îlon 2026 14:31
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.09.2026 14:34 28 Îlon 2026 14:34
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Osmaniyeyê di hewşa dibistanê de êrişa bi çek pêk hat: Dersdêrek mir

Li Osmaniyeyê dersdêrê ku di hewşa Lîseya Farabi Anadoluyê de rastî êrişa çekdarî hat li nexweşxaneyê can da. Derbarê êrişê de kesek hat desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Osmaniyeyê di hewşa dibistanê de êrişa bi çek pêk hat: Dersdêrek mir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Dersdêr Mehmet Bilgili di hewşa Lîseya Farabi Anadoluyê de rastî êrişa çekdarî hat. Piştre Bilgili birin nexweşxaneyê û li wir jiyana xwe ji dest da. Lîse li gundê Çardakê ye ku ser bi navenda Osmaniyê ye.

Waliyê Osmaniyeyê Mehmet Fatih Serdengeçti di daxuyaniya xwe de ragihand ku Bilgili bi giranî birîndar bûbû û bi wî awayî birine nexweşxaneyê. Libelê tevî hemû midaxeleyan jî ji mirinê ne filitî.

Li Wanê xwendekarek bi tifinga pompeyî çû dibistanê û lêpirsîn hat destpêkirin
Li Wanê xwendekarek bi tifinga pompeyî çû dibistanê û lêpirsîn hat destpêkirin
Îro 11:53

Walîtî: Meseleyeke malbatî û kesane ye

Li gorî tespîtên destpêkê ên walîtiyê, peywendiya êrişê bi çalakiyên perwerde-hînkirinê, rêveberiya dibistanê ango xwendekaran re nîne.

Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku êriş ji ber "meseleyeke malbatî û kesane" ya di navbera Bilgili û birazayê wî A.B. de pêk hatiye.

Peywirdarê ewlehiyê gumanbar zeft kir

Walîtiyê eşkere kir ku piştî bûyerê, wezîfedarê ewlehiyê yê ku ji bo ewlehiya dibistanê hatibû peywirdarkirin midaxele kiriye û gumanbar zeft kiriye.

A.B. tevî çeka bê ruxsat ku tê nirxandin di bûyerê de hatiye bikaranîn hat zeftkirin.

Gumanbar hate desteserkirin, derbarê bûyerê de lêpirsîna dadî hat destpêkirin.

Ji bo xwendekaran dê piştgiriya psîkososyal bê dayîn

Walîtiyê her wiha ragihand ku bi armanca kêmkirina bandorên gengaz ên êrişê yên li ser xwendekaran, tîmên rêberî û piştgiriya psîkososyal yên Rêveberiya Perwerdeya Neteweyî ya Bajar hatine peywirdarkirin.

Hat diyar kirin ku ji bo parastina hesta baweriyê ya xwendekaran û piştgirîkirina wan a ji aliyê derûnnasî û pedagojîk ve tedbîrên pêwîst hatine wergirtin.

Walî Serdengeçti diyar kir ku pêvajo ji aliyê saziyên peywendîdar ve tê şopandin û ji bo malbat, xizm, xwendekar û civaka perwerdeyê ya Mehmet Bilgili ser saxî xwest.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
êrişa çekdarî Dibistan Osmaniye
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê