NÛÇE
Dîroka Weşanê: 29 Tebax 2025 11:58
 ~ Nûkirina Dawî: 29 Tebax 2025 12:11
2 xulek Xwendin

Li Nîgdeyê nijadperestan êrişî karkerên Kurd kirin

Parlamentera DEM Partiyê ya Êlihê Zeynep Oduncu Kuteviyê ji ser hesabê xwe yê Xê bi parvekirina vîdeoyekê ragihand ku karkerên demsalî yên ji navçeya Sêwregê ya Rihayê, li navçeya Borê ya Nîgdeyê rastî êrişeke nijadperest hatine.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Nîgdeyê nijadperestan êrişî karkerên Kurd kirin

Li Nîgdeyê nijadperestan êrişî karkerên Kurd kirin. Hat zanîn ku karkerên birîndar rakirine Nexweşxaneya Lêkolîn û Perwerdeyê ya Nîgdeyê.

Oduncu Kuteviyê dîmenên kêliya êrişê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî parve kir.

Parlamentera DEM Partiyê di parvekirina xwe de ev êriş wekî "faşîzan" bi nav kir û got:

"Li hember welatiyên me yên ku ji Sêwregê wekî karkerên demsalî çûne navçeya Borê ya Nîgdeyê, careke din êrişeke faşîzan pêk hat. Di vê sîstemê de ku kedxwarî her heye, karkerên demsalî wekî beşa herî bêparastin hema bêje her sal rastî heqaretên wekî cudakarî, nijadperest û tundûtûjiyê tên. Êrişa îro bi awayekî eşkere nîşan dide ku ewlehiya canê welatiyên me nehatiye parastin."

"Di serdemeke wiha de ku behsa aştiyê tê kirin, ev êriş careke din nîşanî me da ku aştî çi qasî jiyanî ye. Em şopdarê vê bûyerê ne. Em slametiyê ji hemû malbatên xwe yên ku rastî êrişa nijadperest hatine re dixwazin û daxwaz dikin ku berpirsiyar demildest bên tespîtkirin û hesab bidin. Em bangî Wezareta Karên Navxwe û hemû rayedarên pêwendîdar dikin ku erkê xwe bi cih bînin."

(AY)

*Çavkanî: MA, Rûdaw

Cihê Nûçeyê
Stenbol
êrişa nijadperestî niğde karkerên kurd Êrişên Nijadperest
