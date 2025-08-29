Li Nîgdeyê nijadperestan êrişî karkerên Kurd kirin. Hat zanîn ku karkerên birîndar rakirine Nexweşxaneya Lêkolîn û Perwerdeyê ya Nîgdeyê.
Oduncu Kuteviyê dîmenên kêliya êrişê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî parve kir.
Parlamentera DEM Partiyê di parvekirina xwe de ev êriş wekî "faşîzan" bi nav kir û got:
"Li hember welatiyên me yên ku ji Sêwregê wekî karkerên demsalî çûne navçeya Borê ya Nîgdeyê, careke din êrişeke faşîzan pêk hat. Di vê sîstemê de ku kedxwarî her heye, karkerên demsalî wekî beşa herî bêparastin hema bêje her sal rastî heqaretên wekî cudakarî, nijadperest û tundûtûjiyê tên. Êrişa îro bi awayekî eşkere nîşan dide ku ewlehiya canê welatiyên me nehatiye parastin."
"Di serdemeke wiha de ku behsa aştiyê tê kirin, ev êriş careke din nîşanî me da ku aştî çi qasî jiyanî ye. Em şopdarê vê bûyerê ne. Em slametiyê ji hemû malbatên xwe yên ku rastî êrişa nijadperest hatine re dixwazin û daxwaz dikin ku berpirsiyar demildest bên tespîtkirin û hesab bidin. Em bangî Wezareta Karên Navxwe û hemû rayedarên pêwendîdar dikin ku erkê xwe bi cih bînin."
(AY)
*Çavkanî: MA, Rûdaw