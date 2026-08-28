TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 28.08.2026 10:33 28 Tebax 2026 10:33
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.08.2026 10:35 28 Tebax 2026 10:35
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Nepalê hejmara miriyan derket 469an

Li ser sînorê Nepal û Tîbetê di lehiya ku di 26ê Tebaxê de rabû de hejmara kesên ku mirine zêde dibe.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Nepalê hejmara miriyan derket 469an
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li ser sînorê Nepal û Tîbetê xebatên lêgerîn û rizgarkirinê yên ji bo kesên ku di lehiya 26ê Tebaxê de winda bûne didomin. Tîmên Nepalî û Çînî bi hev re mil bi mil dixebitin. Li gorî zanyariyên fermî yên dawî, hejmara miriyan gihîştiye 469 kesan.

667 kes winda ne

Emniyeta Nepalê têkildarî karesatê daxuyaniya da û weha got:

“Di lehiya Bhotekoshiyê de hejmara miriyan gihîşt 469 kesan. Bi sedan kes jî winda ne. Tîmên lêgerînê li seranserê rûbar û deverên jêrîn ji bo dîtina kesên sax û cenazeyan xebatên xwe berdewam dikin. Di nav kesên winda de gelek geştiyar û çiyager jî hene. Desteya Geştiyariyê ya Nepalê şeva Pêncşemê di daxuyaniya xwe de ragihand ku li herêmên ku lehî rabûye, 127 jê Nepallî bi giştî 667 geştiyar û rêwî hêj winda ne.”

Cemed û zinar herifîn

Karesata lehiyê, li herêma Langtang Lirungê ya Hîmalayayan ji ber herifîna cemedekê ku ji herî, av û zinaran pêk dihat, çêbûye.

Li gorî nûçeya The Guardianê, pisporan diyar kir ku beşeke mezin a cemed, zinar û heriyê ber bi geliyan ve herikîne û di  Çemê Trishuliyê ya Nepalê û deverên niştecihbûnê yên Tîbetê de bûne sedema lehiyên gelek wêranker.

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
lehî Nepal
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê