Li Nepalê hejmara miriyan derket 469an
Li ser sînorê Nepal û Tîbetê xebatên lêgerîn û rizgarkirinê yên ji bo kesên ku di lehiya 26ê Tebaxê de winda bûne didomin. Tîmên Nepalî û Çînî bi hev re mil bi mil dixebitin. Li gorî zanyariyên fermî yên dawî, hejmara miriyan gihîştiye 469 kesan.
667 kes winda ne
Emniyeta Nepalê têkildarî karesatê daxuyaniya da û weha got:
“Di lehiya Bhotekoshiyê de hejmara miriyan gihîşt 469 kesan. Bi sedan kes jî winda ne. Tîmên lêgerînê li seranserê rûbar û deverên jêrîn ji bo dîtina kesên sax û cenazeyan xebatên xwe berdewam dikin. Di nav kesên winda de gelek geştiyar û çiyager jî hene. Desteya Geştiyariyê ya Nepalê şeva Pêncşemê di daxuyaniya xwe de ragihand ku li herêmên ku lehî rabûye, 127 jê Nepallî bi giştî 667 geştiyar û rêwî hêj winda ne.”
Cemed û zinar herifîn
Karesata lehiyê, li herêma Langtang Lirungê ya Hîmalayayan ji ber herifîna cemedekê ku ji herî, av û zinaran pêk dihat, çêbûye.
Li gorî nûçeya The Guardianê, pisporan diyar kir ku beşeke mezin a cemed, zinar û heriyê ber bi geliyan ve herikîne û di Çemê Trishuliyê ya Nepalê û deverên niştecihbûnê yên Tîbetê de bûne sedema lehiyên gelek wêranker.
(FY/AY)