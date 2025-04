Li navendên tenduristiyê yên taybet sezeryena plankirî hat qedexekirin

Li navendên tendursitiyê yên taybet, heke jidayikbûnek vajînalî were xwestin, êdî navend neçare ku yekîneya jidayikbûnê ya ku li gorî pîvanên rêziknameyê guncaw e were zêdekirin. Her wiha sezeryena plankirî jî hat qedexekirin.