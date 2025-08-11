TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 11 Tebax 2025 16:07
 ~ Nûkirina Dawî: 11 Tebax 2025 16:21
2 xulek Xwendin

Li Mêrsînê êrişa nijadperest: “Ev der Komara Tirkiyeyê ye hûn çawa bi Kurdî diaxivin”

Li Mêrsînê dema malbateke Kurd a ku ji 8 kesan pêk dihat ji geştê vedigeriya rastî êrişa nijadperestan hatin. Li gorî agahiyan ji ber ku malbat bi kurdî axaviye nijadperestan jî êrişî wan kirine.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Mêrsînê êrişa nijadperest: “Ev der Komara Tirkiyeyê ye hûn çawa bi Kurdî diaxivin”
Fotograf: MA

Li gundê Kîsecîk ê navçeya Çamliyayla ya Mêrsînê dema malbateke Kurd ku ji 8 kesan pêk dihat ji geştê vedigeriya, ji ber axaftina bi kurdî rastî êrişê hat.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê êriş duh saet di 17.30ê de pêk hatiye. Her weha hat zanîn ku mixtarê Kîsecîkê jî di nav de, komeke nîjadperest êrişî malbatê kir. Di têketina gund de wesayîta malbatê ya bi plakaya 01 ECL 92’yê hate sekinandin û ji ewil tundiya devkî li malbatê hate kirin. Koma nîjadperest piştre jî ji malbatê re got, “Ev der Komara Tirkiyeyê ye hûn çawa bi Kurdî diaxivin” û malbat derb kir.

Malbata ku di nav de jin û pitikeke 3 mehî jî hebû, piştî êrişê bi derfetên xwe çûn Nexweşxaneya Bajar a Mêrsînê.

Ji kesên hatin derbkirin Adnan Nazli rakirin beşa lênihêrîna giran û endamên din ên malbatê jî li ser pêyan hatin dermankirin.

Piştî giliyê malbatê, êrişkar hatin desteserkirin û birin Midûriyeta Emniyetê ya Tarsusê.

(AY)

