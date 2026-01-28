TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 28.01.2026 09:31 28 Çile 2026 09:31
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.01.2026 09:34 28 Çile 2026 09:34
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Mêrsînê 6 kes hatin girtin û li Bismilê 3 kes desteser kirin

Şeş kesên ku di çalakiyên Mêrsînê yên li dijî êrişên li ser Rojavayê de hatibûn desteserkirin, hatin girtin. Her weha li navçeya Bismilê jî di serdegirtina malan de 3 kes bi îşkenceyê hatin desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li Mêrsînê 6 kes hatin girtin û li Bismilê 3 kes desteser kirin

Li navçeyên Akdenîz û Tarsûsê yên Mêrsînê 8 kesên ku ji ber beşdarbûna çalakiya li dijî êrişên li ser Rojavayê hatibûn desteserkirin, piştî îfadeyên wan yên li emniyetê, sewqi dadgehê kirin.

Dadgehê bi tohmeta ku " Qanûna bi Hejmar a 2911 a civîn û xwepêşandanan binpê kiriye" û " li dijî polîsan li ber xwe dane" biryara girtina 6 kesan da û du kes jî bi şertê kontrola edlî serbest bû.

Bismîl

Her weha duh li navçeya Bismilê danê êvarê di serdegirtina malan de 3 kes bi îşkenceyê hatin desteserkirin.

Li Taxa Dîcle ya navçeya Bismilê ya Amedê, 3 kesên ku navên wan nehatin diyar kirin, danê êvarê di serdegirtina malan de hatin kirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê her 3 kesên hatine desteserkirin îşkence li wan hatiye kirin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Desteserkirin amed Mêrsîn Rojava
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê