Li Mêrsînê 6 kes hatin girtin û li Bismilê 3 kes desteser kirin

Li navçeyên Akdenîz û Tarsûsê yên Mêrsînê 8 kesên ku ji ber beşdarbûna çalakiya li dijî êrişên li ser Rojavayê hatibûn desteserkirin, piştî îfadeyên wan yên li emniyetê, sewqi dadgehê kirin.
Dadgehê bi tohmeta ku " Qanûna bi Hejmar a 2911 a civîn û xwepêşandanan binpê kiriye" û " li dijî polîsan li ber xwe dane" biryara girtina 6 kesan da û du kes jî bi şertê kontrola edlî serbest bû.
Bismîl
Her weha duh li navçeya Bismilê danê êvarê di serdegirtina malan de 3 kes bi îşkenceyê hatin desteserkirin.
Li Taxa Dîcle ya navçeya Bismilê ya Amedê, 3 kesên ku navên wan nehatin diyar kirin, danê êvarê di serdegirtina malan de hatin kirin.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê her 3 kesên hatine desteserkirin îşkence li wan hatiye kirin.
(AY)