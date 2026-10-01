Li Mersînê 3 şaredar jî di nav de 59 kes hatin desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Mersînê ve tê meşandin de li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Mersînê û şaredariyên Yenişehir û Mezitliyê operasyon hat kirin.
Di operasyonên hevdemî yên ku vê sibehê hatin kirin de, Şaredarê Bajarê Mezin ê Mersînê Vahap Seçer, Şaredarê Yenişehirê Abdullah Ozyigit û Şaredarê Mezitliyê Ahmet Serkan Tuncer jî di nav de 59 kes hatin desteserkirin.
Di çarçoveya operasyonê de li mala Seçer jî lêgerîn hat kirin. Lêpirsîn, derbarê "îhale û gendeltî" ên li şaredariyan de tê meşandin.
Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Mersînê ve tê meşandin de li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Mersînê û şaredariyên Yenişehir û Mezitliyê operasyon hat kirin. Di operasyonê de Şaredarê Bajarê Mezin ê Mersînê Vahap Seçer, Şaredarê Yenişehirê Abdullah Ozyigit û Şaredarê Mezitliyê Ahmet Serkan Tuncer jî di nav de 59 kes hatin desteserkirin.
Di çarçoveya lêpirsîna ku Serdozgeriyê li dijî şaredariyên Yenişehir û Mezitliyê meşandiye de hat îdîakirin ku di şaredariyan de zirara giştî (kamu zararı) çêbûye.
Di çarçoveya lêpirsînê de hat îdîakirin ku li Şaredariya Mezitliyê 1 milyar û 10 milyon û 914 hezar TL û li Şaredariya Yenişehirê jî 105 milyon TL zirara dewletê çêbûye.
Derbarê Şaredarê Mezitliyê Tuncer de her wiha lêpirsîneke din a cuda jî tê meşandin. Li gorî nûçeya di BirGunê de, hat ragihandin ku Tuncer bi îdîaya ku êrişên çekdarî birine ser cihên kar ên kesên ku ew pê re dijminatiyê dikin, di çarçoveya “rêveberiya rêxistina sûc a çekdarî” de tê lêpirsînkirin.
Di çarçoveya lêpirsîna navborî de hat îdîakirin ku di nav armancên êrişan de avahiya Serokatiya Bajar a Partiya Nû û saziya medyayê ya bi navê Çagin Medya jî hene.
(EMK/AY)