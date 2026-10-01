TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 01.10.2026 09:16 1 Cotmeh 2026 09:16
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.10.2026 09:26 1 Cotmeh 2026 09:26
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Mersînê 3 şaredar jî di nav de 59 kes hatin desteserkirin

Di çarçoveya operasyonê de li mala Vahap Seçer jî lêgerîn hat kirin. Lêpirsîn, ji bo "îhale û gendeltiyên" li şaredariyan de tê meşandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Mersînê 3 şaredar jî di nav de 59 kes hatin desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Mersînê ve tê meşandin de li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Mersînê û şaredariyên Yenişehir û Mezitliyê operasyon hat kirin.

Di operasyonên hevdemî yên ku vê sibehê hatin kirin de, Şaredarê Bajarê Mezin ê Mersînê Vahap Seçer, Şaredarê Yenişehirê Abdullah Ozyigit û Şaredarê Mezitliyê Ahmet Serkan Tuncer jî di nav de 59 kes hatin desteserkirin.

Di çarçoveya operasyonê de li mala Seçer jî lêgerîn hat kirin. Lêpirsîn, derbarê "îhale û gendeltî" ên li şaredariyan de tê meşandin.

Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Mersînê ve tê meşandin de li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Mersînê û şaredariyên Yenişehir û Mezitliyê operasyon hat kirin. Di operasyonê de Şaredarê Bajarê Mezin ê Mersînê Vahap Seçer, Şaredarê Yenişehirê Abdullah Ozyigit û Şaredarê Mezitliyê Ahmet Serkan Tuncer jî di nav de 59 kes hatin desteserkirin.

Di çarçoveya lêpirsîna ku Serdozgeriyê li dijî şaredariyên Yenişehir û Mezitliyê meşandiye de hat îdîakirin ku di şaredariyan de zirara giştî (kamu zararı) çêbûye.

Di çarçoveya lêpirsînê de hat îdîakirin ku li Şaredariya Mezitliyê 1 milyar û 10 milyon û 914 hezar TL û li Şaredariya Yenişehirê jî 105 milyon TL zirara dewletê çêbûye.

Derbarê Şaredarê Mezitliyê Tuncer de her wiha lêpirsîneke din a cuda jî tê meşandin. Li gorî nûçeya di BirGunê de, hat ragihandin ku Tuncer bi îdîaya ku êrişên çekdarî birine ser cihên kar ên kesên ku ew pê re dijminatiyê dikin, di çarçoveya “rêveberiya rêxistina sûc a çekdarî” de tê lêpirsînkirin.

Di çarçoveya lêpirsîna navborî de hat îdîakirin ku di nav armancên êrişan de avahiya Serokatiya Bajar a Partiya Nû û saziya medyayê ya bi navê Çagin Medya jî hene.

(EMK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Gendeltî şaredarî operasyon Vahap Seçer
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê