Li Meclisê êrişî li Parlamenterê TÎPê Ahmet Şik kirin

Dadgeha Destûra Bingehîn ji bo biryara betalkirina parlementeriya Can Atalay a li meclîsê hat xwendin, gotibû ku “tu hikmê wê biryarê nîne”. Piştî biryara Dadgeha Destûra Bingehîn Meclîsê îro civîneke awarte li dar xist.

Tê çaverêkirin ku di civînê de biryara Dadgeha Destûra Bingehîn bê nîqaşkirin û parlamenteriya Atalay lê bê vegerandin.

Dadgeha Destûrê: Tu hukmê biryara betalkirina parlamenteriya Atalay tune ye

Şik: Rûmeta we nîne

Parlamenterê TÎPê yê Stenbolê Ahmet Şik ku di axaftina xwe ya li salona meclîsê de xwest balê bikşîne ser bêhiqûqiyan û got, “Ez ê bi tespîtek dest pê bikim. Hûn bê şerm in. Hûn bê rûmet in. Ji ber vê yekê ne hewce ye ku ez li vir li ser isûlê biaxivin. "Rastî her dem bi êş e,"

Piştî axaftina Şik, Bozdag ji ber deng û heqaretên ji nava refên AKPê bilind bûn, 15 deqe navber da rûniştinê.

Meclîs wê ji bo Can Atalay bicive

Di wê kêliyê de Parlamenterê AKPê yê Îzmîrê Alpay Ozalan bi kulman êrîşî Şik kir.

Endamê AKPê Ozalan di heman demê de 'Amîrê Îdarî yê Meclîsê' ye. Di danasîna wezîfeya Amîrê Îdarî yê Meclisê de "parastina aramî û nîzamê, sazkirina azadiya nîqaşan û civînan" heye.

Berdevka TÎPê Sera Kadigil di weşana xwe ya zindî ya ji Meclîsê de ragihand ku di dema êrîşa parlamenterên AKPê de endama DEM Partiyê Gulîstan Kiliç Koçyîgît birîndar bûye.

DEM Partiyê daxuyanî da

DEM Partiyê têkildarî birîndarbûna Cîgira Serokê Koma Meclîsê Gulîstan Kiliç Koçyîgîtê daxuyaniyek da û got.

"Parlamenterên AKPê yên ku hiqûqê nas nakin, biryarên Dadgeha Destûra Bingehîn pêk naynin û Meclîsê vediguherînin qada tundiyê, dîsa di vandalîzma xwe de ti sînoran nas nakin. Em vê êrîşkariya ku xwe dispêrin piraniyê û êrîşî parlamenterên mûxalîf dike û birûyê Cîgira Serokê Koma me Gulîstan Kiliç Koçyîgîtê birîndar dike, bi tundî şermezar dikin.

Hevserokên Giştî yên DEM Partiyê Tuncer Bakirhan û Tulay Hatîmogullari Oruç û Serokê Giştî yê İYÎ Partiyê Mûsavat Dervîşoglu beşdarî civîna awarte bûn, MHPê beşdar nebû.

(TY/AY)